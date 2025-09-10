Il premier polacco Donald Tusk. Keystone

Un «atto di aggressione» è avvenuto da parte della Russia nei confronti della Polonia.

Keystone-SDA SDA

«È in corso un'operazione relativa a molteplici violazioni dello spazio aereo» da parte della Russia e «i militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi» identificati come droni, ha affermato questa mattina presto il premier polacco Donald Tusk su X.

«Sono in corso operazioni per localizzare gli oggetti abbattuti», hanno reso noto da parte loro le Forze armate della Polonia citate dai media internazionali.

Tusk è «presente sulla scena delle operazioni», ha dichiarato il viceministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk su X. Il ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha aggiunto da parte sua che le Forze di difesa territoriale polacche sono state attivate per «ricerche a terra di droni abbattuti».

L'esercito polacco ha denunciato oggi un «atto di aggressione» con oltre dieci oggetti volanti rilevati dai radar durante un attacco russo contro l'ovest dell'Ucraina occidentale.

«A seguito dell'attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, si è verificata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti tipo drone. Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una reale minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini», ha sottolineato il comando operativo dell'esercito polacco in un messaggio su X.

«Ho informato il segretario generale della Nato» Mark Rutte «sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese contro gli obiettivi che hanno violato il nostro spazio aereo», ha reso noto Tusk su X. «Siamo in costante contatto», ha aggiunto Tusk.

Numerose reazioni internazionali

Non si sono fatte attendere le reazioni internazionali alle violazioni della spazio aereo polacco da parte di droni russi, prontamente abbattuti dalle forze militari di Varsavia.

«Mosca mette sempre alla prova i limiti del possibile e, se non incontra una forte reazione, passa a un nuovo livello di escalation. Oggi c'è stato un altro passo di escalation: gli shahed' russo-iraniani hanno operato nello spazio aereo della Polonia, nello spazio aereo della Nato. Non un solo ‹shahed›, che si potrebbe definire casuale, ma almeno 8 droni d'attacco diretti verso la Polonia. Un precedente estremamente pericoloso per l'Europa. Se ci saranno ulteriori passi dipenderà completamente dalla coordinazione e dalla forza delle azioni di risposta. I russi devono sentire le conseguenze», ha scritto ad esempio Voldymyr Zelensky su Telegram.

Preoccupazione viene espressa anche dagli Stati Baltici. «Le ripetute, sconsiderate violazioni dello spazio aereo della Nato da parte della Russia rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza delle persone e delle infrastrutture critiche. La difesa aerea lungo la frontiera della Nato deve essere rafforzata senza indugio. L'Alleanza deve rispondere dimostrando le proprie capacità, non solo con preoccupazioni», ha scritto sul suo profilo X il ministro degli Esteri lituano, Kestutis Budrys.

«La situazione è chiara: finché a Putin sarà permesso di continuare a combattere la sua guerra sanguinosa contro l'Ucraina, nessun paese, nemmeno all'interno della Nato, potrà essere al sicuro», ha aggiunto Budrys.

Forte anche la condanna arrivata dal ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, che ha ribadito come l'accaduto rappresenti la logica conseguenza dell'impunità di cui il presidente russo, Vladimir Putin, continua a godere.

«Gli attacchi notturni con droni e missili contro l'Ucraina e le ripetute violazioni dello spazio aereo polacco sono un ulteriore, chiaro monito che la Russia non rappresenta una minaccia solo per l'Ucraina ma per tutta l'Europa e la Nato. È arrivato il momento di rispondere con determinazione e aumentare con decisione la pressione su Mosca per porre fine alla sua campagna di terrore», ha scritto Tsahkna sul suo profilo X.

«Le violazioni dello spazio aereo polacco da parte della Russia questa notte sono inaccettabili. La guerra di aggressione russa contro l'Ucraina rappresenta una minaccia per la sicurezza di tutta l'Europa. La Polonia ha tutto il diritto di difendere il proprio spazio aereo. Diamo il nostro pieno sostegno alla Polonia, in quanto alleato della Nato e membro dell'Ue. Svezia e Polonia sono unite nel sostenere l'Ucraina», ha scritto dal canto suo in un tweet il primo ministro svedese Ulf Kristersson.