I polacchi andranno oggi al voto per delle elezioni presidenziali decisive per il futuro del governo centrista e per alcuni diritti fondamentali, quali quelli Lgbtq e l'aborto.

Secondo i sondaggi, il sindaco di Varsavia, il filo-europeo Rafal Trzaskowski, dovrebbe ottenere il 30%, davanti allo storico nazionalista Karol Nawrocki, che si ferma al 25%.

Questo porterebbe entrambi al ballottaggio del 1° giugno, in un momento particolarmente teso per l'Europa, con l'invasione russa dell'Ucraina che si protrae, la continua ascesa dei populisti di estrema destra e la tensione dei rapporti con Washington.

I seggi si aprono alle 7:00 e si chiudono alle 21:00, ora in cui saranno pubblicati gli exit poll. Ci sono 13 candidati in totale e i risultati definitivi sono attesi solo lunedì.

Da quando la coalizione dell'ex leader dell'UE Donald Tusk è salita al potere nel 2023, le principali iniziative governative sono state bloccate dal veto del presidente nazionalista Andrzej Duda.