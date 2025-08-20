Provocazione?Polonia: «Un drone russo precipita in un campo di mais»
20.8.2025 - 18:40
Oggi in Polonia è precipitato un drone che le autorità ritengono essere di fabbricazione russa. È quanto risulta dopo i primi accertamenti nell'area coinvolta e l'analisi del relitto, secondo l'agenzia tedesca Dpa.
Per il ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz si tratta di «una nuova provocazione russa ai danni degli Stati della Nato». Le autorità erano state allertate dagli abitanti del villaggio di Osiny, a circa cento chilometri da Varsavia, nella parte sud-est del Paese.
Il drone è caduto in un campo di mais, creando un cratere dal diametro di circa sei metri e profondo cinquanta centimetri.