Provocazione? Polonia: «Un drone russo precipita in un campo di mais»

SDA

20.8.2025 - 18:40

Il ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz ha parlato di "nuova provocazione russa contro la Nato".
Keystone

Oggi in Polonia è precipitato un drone che le autorità ritengono essere di fabbricazione russa. È quanto risulta dopo i primi accertamenti nell'area coinvolta e l'analisi del relitto, secondo l'agenzia tedesca Dpa.

Keystone-SDA

20.08.2025, 18:40

20.08.2025, 18:43

Per il ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz si tratta di «una nuova provocazione russa ai danni degli Stati della Nato». Le autorità erano state allertate dagli abitanti del villaggio di Osiny, a circa cento chilometri da Varsavia, nella parte sud-est del Paese.

Il drone è caduto in un campo di mais, creando un cratere dal diametro di circa sei metri e profondo cinquanta centimetri.

