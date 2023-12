L'incarico di formare un nuovo governo sarà con ogni probabilità conferito a Donald Tusk. (Immagine d'archivio del mese scorso) Keystone

Il premier polacco incaricato Mateusz Morawiecki non ha ottenuto la fiducia in parlamento per formare un nuovo governo.

A questo punto la Camera bassa, guidata da una maggioranza pro-Ue, con ogni probabilità conferirà al suo leader, Donald Tusk, l'incarico per un nuovo esecutivo.

SDA