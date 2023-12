Il principale oppositore di Putin Alexei Navalny. Keystone

Alexei Navalny? «Nessuno sa dove sia, nessuno sa in che condizioni si trovi», non possiamo nemmeno essere sicuri che sia ancora vivo. Lo dice a Zdf la portavoce dell'attivista russo, Kyra Jarmysch.

Di Navalny non si hanno più notizie da circa due settimane. «Il Cremlino non voleva che Alexei rilasciasse dichiarazioni in questo periodo. Per questo sono sicura che Putin abbia dato l'ordine di trasportarlo da qualche parte», dice Jarmysch in riferimento alla concomitanza della scomparsa con gli annunci sulla prossima campagna presidenziale russa.

SDA