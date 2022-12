Il presidente sudafricano Ramaphosa «non si dimette»

Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa (foto d'archivio) Keystone

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa «non si dimette».

Lo ha confermato il suo portavoce ponendo fine a giorni di indiscrezioni e ipotesi circa dimissioni imminenti del capo di Stato e leader del partito di governo Anc sull'onda dello scandalo degli almeno 580 mila dollari nascosti in un divano.

Ramaphosa, pur sotto minaccia di impeachment, non ha intenzione di «dimettersi o farsi da parte», ha detto all'Afp il suo portavoce, Vincent Magwenya, riferendosi alla pressioni create da mercoledì da una relazione parlamentare in cui si afferma che il presidente «avrebbe potuto compiere» atti contrari alla legge in un caso di furto con scasso in una delle sue proprietà dove sono state trovate ingenti somme di denaro.

Il presidente «non ha intenzione di dimettersi sulla base di un rapporto errato, non se ne andrà», ha ribadito il portavoce confermando in sostanza indiscrezioni delle ultime ore che volevano Ramaphosa intenzionato a resistere.

Per essere sfiduciato dal parlamento peraltro c'è bisogno di una maggioranza dei due terzi dell'Assemblea che l'African national congress (Anc, il suo partito) controlla al 57,5% con 230 seggi.

SDA