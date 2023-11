Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha sciolto stasera il parlamento e convocato elezioni antiicpate. Keystone

Dopo aver sentito i partiti politici, ieri, e il Consiglio di Stato convocato oggi, il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha annunciato poco fa che scioglierà il Parlamento per indire elezioni anticipate per il prossimo 10 marzo 2024.

Nel discorso in cui il presidente ha annunciato, alle 20.00 di oggi, lo scioglimento del Parlamento in seguito alle dimissioni del primo ministro António Costa, coinvolto in un'inchiesta che vede indagati alcuni dei suoi più stretti collaboratori, il Capo dello Stato ha sottolineato i servigi prestati da Costa al paese in fasi difficili come quella della pandemia e della guerra in Europa. Gli ha inoltre augurato di riuscire a chiarire presso le autorità giudiziarie la sua posizione e salvaguardare così il suo buon nome.

Il presidente ha poi giustificato la sua scelta di sciogliere il Parlamento perché, ha detto, un nuovo governo con la stessa maggioranza, nata dalle legislative del gennaio 2022 sulla base di una forte autorevolezza del primo ministro in carica e leader del partito socialista, sarebbe stato un governo debole, e un governo debole di iniziativa presidenziale avrebbe indebolito anche la figura del Presidente della Repubblica.

Tuttavia, Marcelo Rebelo de Sousa ha aggiunto che il decreto ufficiale che esonera il primo ministro verrà formalizzato solo ai primi di dicembre, per permettere ancora al Parlamento di votare la legge di Bilancio 2024, prevista per il prossimo 29 novembre.

SDA