La ministra portoghese del lavoro Maria do Rosario Palma Ramalho ha presentato la riforma del lavoro. Keystone

Il Portogallo si ferma, questo giovedì, a causa dello sciopero generale indetto dalle due principali confederazioni sindacali nazionali, la Cgtp e la Ugt.

Keystone-SDA SDA

È l'11mo sciopero generale nei 50 anni di vita democratica del Paese. L'ultimo risale al 2013, quando la crisi del debito sovrano fece di Lisbona una delle capitali europee sotto diretto intervento della troika Fmi-Ue-Bce.

Motivo di questo sciopero è la riforma della legge sul lavoro proposta dal governo conservatore di Luís Montenegro. Il documento presentato lo scorso luglio dalla ministra del Lavoro, Maria do Rosário Palma Ramalho, apporterebbe più di un centinaio di modifiche al Codice del Lavoro, con misure quali l'aumento della durata dei contratti a tempo determinato, la modifica del regime che consente il riconoscimento dei contratti con piattaforme digitali e procedure di licenziamento più snelle accompagnate da norme più restrittive sul reintegro del lavoratore licenziato. Fra l'altro, il governo intende abrogare la norma, introdotta nel 2023, che vietava alle aziende di ricorrere all'outsourcing per le stesse mansioni svolte dai lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti (per cessazione del posto di lavoro o licenziamento collettivo). La proposta include anche modifiche ai permessi per allattamento e alla concessione di orari flessibili ai lavoratori con figli.

In tutte le città del Portogallo sono previste manifestazioni di protesta. Sebbene siano stati decretati i servizi minimi, con minacce di ricorso persino alla precettazione, per la giornata di giovedì si prevedono diversi disagi in quasi tutti i settori, dalle scuole alla sanità, dai trasporti urbani a quelli aerei, per cui non sarà facile volare da o per gli aeroporti portoghesi.