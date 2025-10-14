  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Portogallo Un treno Intercity perde una carrozza sulla tratta Lisbona-Faro

SDA

14.10.2025 - 11:36

Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, tutto lascia pensare che all'origine dell'incidente ci sia un difetto di manutenzione. (Immagine simbolica d'archivio)
Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, tutto lascia pensare che all'origine dell'incidente ci sia un difetto di manutenzione. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone

Un treno Intercity partito da Lisbona e diretto a Faro, in Algarve (estremo sud del Portogallo), ha perso una delle sue carrozze durante il viaggio a causa della rottura di un giunto che la collegava al resto del treno.

Keystone-SDA

14.10.2025, 11:36

14.10.2025, 11:38

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio e sta facendo discutere in Portogallo, dove è ancora scottante il ricordo dell'incidente della funicolare di Lisbona, lo scorso 3 settembre, a causa del cedimento di un cavo d'acciaio.

In questo caso non ci sono stati feriti, fortunatamente, ma in tutto il treno si è azionato il sistema frenante che ha bloccato il convoglio, causando disagi per diverse ore. La locomotiva di un treno merci che viaggiava da quelle parti, dopo aver sganciato i propri vagoni, ha trainato l'Intercity fino alla vicina stazione di Grândola.

Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, tutto lascia pensare che all'origine dell'incidente ci sia un difetto di manutenzione, dato che le ferrovie statali portoghesi hanno avuto difficoltà ad effettuare ispezioni regolari e una carrozza su cinque del parco vetture disponibili per gli Intercity è ferma in attesa di manutenzione o riparazione.

I più letti

Un vortice polare debole potrebbe portare un inverno gelido in Svizzera
Ecco chi è Miriam, la miliardaria che ha «diretto» Trump verso l'accordo di pace
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Michelle Hunziker fra confessioni e vecchi amori: «Ho smesso di auto sabotarmi»
Barbara D'Urso: «Dentro di me c'è un fuoco e una rabbia che è difficile da gestire»

Altre notizie

Ex amica di Netanyahu. Ecco chi è Miriam, la miliardaria che ha «diretto» Trump verso l'accordo di pace

Ex amica di NetanyahuEcco chi è Miriam, la miliardaria che ha «diretto» Trump verso l'accordo di pace

Medio Oriente. Al via già la fase 2 per Gaza e spunta un ruolo per Hamas

Medio OrienteAl via già la fase 2 per Gaza e spunta un ruolo per Hamas

Medio Oriente. Momenti di gloria per Trump, il «miglior amico di Israele»: «Ho chiuso la guerra»

Medio OrienteMomenti di gloria per Trump, il «miglior amico di Israele»: «Ho chiuso la guerra»