Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, tutto lascia pensare che all'origine dell'incidente ci sia un difetto di manutenzione. (Immagine simbolica d'archivio) Keystone

Un treno Intercity partito da Lisbona e diretto a Faro, in Algarve (estremo sud del Portogallo), ha perso una delle sue carrozze durante il viaggio a causa della rottura di un giunto che la collegava al resto del treno.

Keystone-SDA SDA

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio e sta facendo discutere in Portogallo, dove è ancora scottante il ricordo dell'incidente della funicolare di Lisbona, lo scorso 3 settembre, a causa del cedimento di un cavo d'acciaio.

In questo caso non ci sono stati feriti, fortunatamente, ma in tutto il treno si è azionato il sistema frenante che ha bloccato il convoglio, causando disagi per diverse ore. La locomotiva di un treno merci che viaggiava da quelle parti, dopo aver sganciato i propri vagoni, ha trainato l'Intercity fino alla vicina stazione di Grândola.

Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, tutto lascia pensare che all'origine dell'incidente ci sia un difetto di manutenzione, dato che le ferrovie statali portoghesi hanno avuto difficoltà ad effettuare ispezioni regolari e una carrozza su cinque del parco vetture disponibili per gli Intercity è ferma in attesa di manutenzione o riparazione.