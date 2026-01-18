Luís Marques Mendes (68 anni) ha il sostegno della coalizione di governo (Alleanza democratica, di centro-destra). (Immagine d'archivio del 9 gennaio) Keystone

Urne aperte questa domenica in Portogallo per il primo turno delle presidenziali. Il popolo è chiamato ad eleggere il successore di Marcelo Rebelo de Sousa, in carica dal 2016 e giunto alla fine del suo secondo mandato.

Keystone-SDA SDA

Dalle 8.00 (le 9.00 in Svizzera) poco più di undici milioni di cittadini possono scegliere tra undici candidati. Intanto 218'000 elettori (tra cui lo stesso presidente uscente) hanno già optato per il voto anticipato, l'11 gennaio scorso, mentre i portoghesi residenti all'estero si stanno recando a votare nelle rispettive sedi consolari già da ieri.

I principali candidati sono Luís Marques Mendes (68 anni), che ha il sostegno della coalizione di governo (Alleanza democratica, di centro-destra), il socialista António José Seguro (63), il leader dell'ultradestra André Ventura (43), l'eurodeputato liberale João Cotrim de Figueiredo (64) e l'ex capo di Stato maggiore della marina militare, Henrique Gouveia e Melo (65), noto per aver condotto la campagna vaccinale del 2021.

Nessuno dei nomi della cinquina supera il 25% delle intenzioni di voto, per questo motivo è dato quasi per certo che si andrà al ballottaggio il prossimo 8 febbraio.

Tra gli altri nomi noti della politica nazionale, ma con percentuali molto basse nei sondaggi (sotto il 4%), si segnalano l'ex deputato comunista António Filipe, l'eurodeputata del Blocco di sinistra Catarina Martins, e Jorge Pinto del partito Livre (di sinistra).

I seggi chiudono nel Portogallo continentale alle 19.00 (le 20.00 in Svizzera), ma gli esiti dei sondaggi all'uscita del seggio elettorale e i primi conteggi arriveranno solo un'ora dopo, quando i seggi saranno chiusi anche alle Azzorre.