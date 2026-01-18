  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il successore di Marcelo de Sousa Urne aperte per il primo turno delle presidenziali in Portogallo

SDA

18.1.2026 - 09:31

Luís Marques Mendes (68 anni) ha il sostegno della coalizione di governo (Alleanza democratica, di centro-destra). (Immagine d'archivio del 9 gennaio)
Luís Marques Mendes (68 anni) ha il sostegno della coalizione di governo (Alleanza democratica, di centro-destra). (Immagine d'archivio del 9 gennaio)
Keystone

Urne aperte questa domenica in Portogallo per il primo turno delle presidenziali. Il popolo è chiamato ad eleggere il successore di Marcelo Rebelo de Sousa, in carica dal 2016 e giunto alla fine del suo secondo mandato.

Keystone-SDA

18.01.2026, 09:31

18.01.2026, 09:39

Dalle 8.00 (le 9.00 in Svizzera) poco più di undici milioni di cittadini possono scegliere tra undici candidati. Intanto 218'000 elettori (tra cui lo stesso presidente uscente) hanno già optato per il voto anticipato, l'11 gennaio scorso, mentre i portoghesi residenti all'estero si stanno recando a votare nelle rispettive sedi consolari già da ieri.

I principali candidati sono Luís Marques Mendes (68 anni), che ha il sostegno della coalizione di governo (Alleanza democratica, di centro-destra), il socialista António José Seguro (63), il leader dell'ultradestra André Ventura (43), l'eurodeputato liberale João Cotrim de Figueiredo (64) e l'ex capo di Stato maggiore della marina militare, Henrique Gouveia e Melo (65), noto per aver condotto la campagna vaccinale del 2021.

Nessuno dei nomi della cinquina supera il 25% delle intenzioni di voto, per questo motivo è dato quasi per certo che si andrà al ballottaggio il prossimo 8 febbraio.

Tra gli altri nomi noti della politica nazionale, ma con percentuali molto basse nei sondaggi (sotto il 4%), si segnalano l'ex deputato comunista António Filipe, l'eurodeputata del Blocco di sinistra Catarina Martins, e Jorge Pinto del partito Livre (di sinistra).

I seggi chiudono nel Portogallo continentale alle 19.00 (le 20.00 in Svizzera), ma gli esiti dei sondaggi all'uscita del seggio elettorale e i primi conteggi arriveranno solo un'ora dopo, quando i seggi saranno chiusi anche alle Azzorre.

I più letti

Italia critica dopo la tragedia di Crans-Montana: la Svizzera ridimensiona i suoi programmi a Milano-Cortina
La figlia di Vittorio Sgarbi rompe il silenzio: «È fragile e nessuno ci dice la verità»
Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
Enzo Iacchetti a blue News: «Ecco le novità su Striscia la Notizia»
Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»

Altre notizie

Proteste antigovernative. Iran: funzionario, morti verificate sono almeno 5000

Proteste antigovernativeIran: funzionario, morti verificate sono almeno 5000

Medio Oriente. Trump ha invitato anche Netanyahu nel Board of peace di Gaza

Medio OrienteTrump ha invitato anche Netanyahu nel Board of peace di Gaza

Stati Uniti. I democratici attaccano Trump per i dazi legati alla Groenlandia

Stati UnitiI democratici attaccano Trump per i dazi legati alla Groenlandia

Siria. Due ponti sull'Eufrate distrutti da forze curde

SiriaDue ponti sull'Eufrate distrutti da forze curde