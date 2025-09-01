La terra ha iniziato a tremare nell'Afghanistan orientale attorno a mezzanotte, quando molti dormivano e centinaia di migliaia hanno avvertito la scossa non solo a Jalalabad, la grande città più vicina all'epicentro, ma anche a Kabul, la capitale del Paese, e a Islamabad in Pakistan, a centinaia di chilometri di distanza da dove si è abbattuto il sisma.

Distruzione, morte e disperazione in Afghanistan dopo il terremoto. Nell'immagine d'archivio un ragazzo afgano piange accanto alla tomba del fratellino morto a causa di un sisma, nel distretto di Zenda Jan nella provincia di Herat, nell'Afghanistan occidentale, lunedì 9 ottobre 2023. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Sono almeno oltre 800 i morti e più di 2.700 le persone rimaste ferite a causa del terremoto che ha colpito varie province nella remota regione montagnosa dell'Afghanistan orientale, al confine con il Pakistan.

Ma il bilancio delle vittime non è ancora definitivo ed è destinato ad aumentare secondo quanto affermato dal governo dei talebani, al potere nel Paese dopo il ritiro degli Stati Uniti nel 2021.

Il sisma è stato di magnitudo 6 ma ha cominciato a propagarsi molto vicino alla superficie terrestre, a soli otto chilometri di profondità, devastando soprattutto le province di Nangarhar, di cui Jalalabad è il capoluogo, Kunar e Laghman.

L'epicentro del terremoto di magnitudo 6 era situato a 27 chilometri a nord-est di Jalalabad. sda

«La priorità è raggiungere i feriti»

Le poche immagini diffuse mostrano piccole abitazioni in villaggi di montagna accartocciate su loro stesse o sventrate, mentre testimoni oculari hanno parlato di interi villaggi completamente rasi al suolo e di un numero non quantificabile di persone sepolte sotto le macerie.

«Ora, per noi, la priorità non è trovare morti sotto le macerie, ma piuttosto raggiungere i feriti», ha affermato un funzionario dei talebani che organizza le operazioni di soccorso, citando una «devastazione inimmaginabile».

Molti rifugiati tra i morti

Tra le vittime e le persone colpite ci sono anche molte famiglie che erano recentemente rientrate in Afghanistan dopo essere stati espulsi dal Pakistan o dall'Iran, due Paesi che hanno rimpatriato milioni di afgani negli ultimi mesi.

«C'erano circa 2.000 famiglie di rifugiati che erano tornate e stavano progettando di ricostruire le loro case», ha spiegato Ijaz Ulhaq Yaad, un alto funzionario del distretto di Nurgal, tra le aree colpite nella provincia di Kunar, al confine con il Pakistan.

Stima dei danni molto difficile, ecco perché

Dal canto suo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, ha sottolineato che il sisma in Afghanistan «aggiunge morte e distruzione ad altre sfide, tra cui la siccità e il rimpatrio forzato di milioni di afghani dai Paesi vicini».

Resta comunque ancora molto difficile stimare con precisione l'entità dei danni provocati dal sisma perché molte delle zone colpite si trovano in località remote, difficilmente raggiungibili anche in una situazione di normalità.

Uno dei principali problemi per i soccorsi è rappresentato infatti dalle condizioni geografiche dell'area, con villaggi tra le montagne difficili da raggiungere a causa delle vie impervie e delle condizioni in cui versano le strade, che talvolta sono bloccate dal terreno franato a causa delle scosse.

Chiesto l'aiuto internazionale, al via le donazioni di sangue

Per questo motivo i soccorritori hanno utilizzato anche decine di elicotteri per tentare di raggiungere la popolazione colpita dal sisma e i funzionari del governo talebano, citando risorse limitate, hanno esortato le organizzazioni umanitarie internazionali a contribuire alle difficili operazioni di soccorso, fornendo altri mezzi aerei.

In altre zone del Paese, come a Kandahar nel sud, molti afgani hanno iniziato a donare il sangue da inviare agli ospedali vicini alle aree colpite per aiutare a curare i feriti.

In arrivo l'aiuto di Pakistan, India e Giappone

Messaggi di solidarietà sono arrivati da tutto il mondo e l'Unione europea ha espresso «sentite condoglianze» alla popolazione, affermando che i partner umanitari di Bruxelles restano «attivi sul campo» per fornire aiuto.

Le Nazioni Unite, dal canto loro, hanno squadre sul posto che stanno fornendo assistenza e sostegno, ha dichiarato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, esprimendo vicinanza agli afgani.

Il Pakistan, che condivide il confine con gran parte delle aree colpite, ha fatto sapere che offrirà «tutto il sostegno possibile» e anche India e Giappone si sono dichiarati pronti ad offrire supporto.

Una terra martoriata dai sismi

L'Afghanistan è un Paese ad alto rischio sismico e frequentemente colpito da scosse che hanno causato migliaia di vittime anche in tempi recenti.

Tornati al potere dal 2021 mentre il loro governo è internazionalmente riconosciuto solo dalla Russia, i talebani negli anni scorsi hanno dovuto affrontare altri due forti terremoti.

Quello di magnitudo 6.3 nella zona di Herat, nella parte occidentale del Paese vicino al confine con l'Iran, che ha provocato oltre 1.500 morti e un altro nel 2022 che ha colpito le province di Paktika, Paktia e Khost, uccidendo più di mille persone.