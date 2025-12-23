  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente in cielo? Precipita in Turchia l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico

SDA

23.12.2025 - 21:41

Il generale libico Mohammed al-Haddad (a seinistra) ha incontrato oggi il generale turco Selcuk Bayraktaroglu prima di prendere l'aereo precipitato nei pressi di Ankara.
Il generale libico Mohammed al-Haddad (a seinistra) ha incontrato oggi il generale turco Selcuk Bayraktaroglu prima di prendere l'aereo precipitato nei pressi di Ankara.
Keystone

Il capo di stato maggiore libico Mohammed al-Haddad è morto in un «incidente» aereo in Turchia. Lo ha confermato in serata il premier libico del governo di Tripoli Abdul Hamid Mohammed Dbeibah.

Keystone-SDA

23.12.2025, 21:41

23.12.2025, 21:53

L'aereo che trasportava una delegazione libica, tra cui il capo di Stato maggiore Mohammed al-Haddad, si è schiantato sulla collina di Selamalmaz, a 2 chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nei pressi di Ankara.

Ad annunciare la tragedia è stato il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya, che in precedenza aveva allertato della perdita del contatto radar con il Falcon esattamente 42 minuti dopo il decollo, avvenuto alle 20.10 ora locale (le 18.50 in Svizzera).

«I resti dell'aereo decollato dall'aeroporto di Ankara Esenboga sono stati rinvenuti dalla nostra Gendarmeria due chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana», ha confermato il ministro Yerlikaya. Alle ricerche hanno partecipato gendarmeria, forze armate e diverse squadre di soccorso dei ministeri dei Trasporti e dell'Interno.

Prima del disastro, il Falcon aveva inviato una richiesta di un atterraggio di emergenza mentre sorvolava il distretto di Haymana ad Ankara. Poi i contatti si sono persi, fino allo schianto e al ritrovamento dei rottami.

Diverse emittenti televisive private turche hanno trasmesso alcune immagini che mostravano il cielo illuminarsi per un'esplosione, non lontano dal presunto luogo in cui l'apparecchio aveva emesso il suo segnale.

Nessuna ipotesi ufficiale, per ora

Al momento non è stata avanzata alcuna ipotesi ufficiale su quanto accaduto, ma un'inchiesta è stata aperta dalla procura generale di Ankara. Stando alla Cnn Turk sembra che il pilota abbia inviato il segnale di emergenza e che volesse rientrare allo scalo di a causa di un guasto elettrico.

Secondo il ministero della Difesa turco, il generale al Haddad si era recato in Turchia dove ha incontrato il ministro Yasar Guler e il capo di stato maggiore turco Selcuk Bayraktaroglu, insieme ad altri comandanti militari. La Turchia mantiene stretti rapporti con il governo di Tripoli, al quale fornisce sostegno economico e militare.

I più letti

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
Trump: «La Groenlandia ci serve» e Macron fa sentire il suo dissenso
Ecco a cosa fare attenzione prima di inviare il cuore sbagliato su WhatsApp
Il CEO di Nestlé: «La crescita risolve quasi tutti i problemi»

Altre notizie

Los Angeles. Un'enorme casa di pan di zenzero celebra «Mamma, ho perso l'aereo»... ed è record mondiale

Los AngelesUn'enorme casa di pan di zenzero celebra «Mamma, ho perso l'aereo»... ed è record mondiale

Atroce e torrido. Droga e fa stuprare la moglie dal gruppo per 13 anni, un «caso Pelicot» colpisce la Gran Bretagna

Atroce e torridoDroga e fa stuprare la moglie dal gruppo per 13 anni, un «caso Pelicot» colpisce la Gran Bretagna

Canton Obvaldo. Un 17enne muore dopo una caduta con gli sci nel comprensorio di Melchsee-Frutt

Canton ObvaldoUn 17enne muore dopo una caduta con gli sci nel comprensorio di Melchsee-Frutt