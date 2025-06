Precipita una mongolfiera in Brasile (immagine illustrativa) Keystone

È di otto morti e tredici feriti il bilancio ancora provvisorio dell'incidente che ha coinvolto una mongolfiera con 21 persone a bordo nel municipio di Praia Grande, nello stato brasiliano di Santa Catarina.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il pallone aerostatico è precipitato dopo aver preso fuoco in volo. L'incidente è avvenuto in un'area nota come la «Cappadocia brasiliana», popolare meta per il volo in mongolfiera.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Al momento della caduta le condizioni meteorologiche erano favorevoli, con cielo sereno e sole. Immagini diffuse sui social network e rilanciate dai media mostrano la mongolfiera avvolta dalle fiamme mentre è ancora in quota.

In alcune riprese effettuate da residenti si vede chiaramente il cesto staccarsi e cadere al suolo.

Squadre di emergenza sono state immediatamente mobilitate per prestare soccorso ai feriti.