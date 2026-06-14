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Tragedia negli Stati Uniti Precipita un aereo in Missouri, morti 11 paracadutisti e il pilota

SDA

14.6.2026 - 21:53

Il luogo dello schianto.
Il luogo dello schianto.
Keystone

Undici paracadutisti e un pilota sono morti oggi in un incidente aereo vicino a un aeroporto a Butler, nel Missouri. Lo riporta l'emittente televisiva CNN, citando le autorità locali, secondo cui lo schianto è avvenuto nei pressi del Butler Memorial Airport.

Keystone-SDA

14.06.2026, 21:53

14.06.2026, 21:57

Il velivolo, hanno riferito in un messaggio sulla rete sociale X le autorità, era appena decollato, intorno alle 11.20 locali (17.20 in Svizzera), quando non è riuscito a mantenere l'assetto, effettuando una brusca virata a sinistra fino a schiantarsi a 300 metri dalla pista. Inutili i soccorsi.

L'aereo precipitato, un monomotore turboelica, è gestito da Skydive Kansas City, società di paracadutismo.

Stava infatti trasportando persone per un lancio con il paracadute quando i soccorritori hanno ricevuto la segnalazione dell'incidente, mentre il velivolo era ormai avvolto dalle fiamme.

L'aeroporto di Butler sorge a un centinaio di chilometri a sud di Kansas City. Secondo le testimonianze, l'aereo è precipitato in un campo adiacente allo scalo.

Le vittime non sono ancora state identificate, poiché le famiglie non sono state ancora informate dell'accaduto.

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