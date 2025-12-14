  1. Clienti privati
Incidente stradale Precipita un autobus in Colombia, almeno 16 morti

SDA

14.12.2025 - 19:54

Soccorsi in azione in colombia. (Foto d'archivio).
Soccorsi in azione in colombia. (Foto d'archivio).
Keystone

È di almeno 16 morti il bilancio ancora provvisorio di un incidente stradale avvenuto domenica in Colombia, nei pressi del municipio di Segovia, nel nordest del Paese, lungo una strada che collega Medellin alla costa.

Keystone-SDA

14.12.2025, 19:54

14.12.2025, 20:06

Secondo quanto riferiscono le autorità locali un autobus che trasportava un gruppo di 40 studenti tra i 16 e 18 anni è uscito di strada per cause ancora sconosciute precipitando in un dirupo di diverse decine di metri.

Il numero delle vittime è stato confermato dal governatore della regione di Antioquia, Andrés Julián Rendón, che ha precisato che almeno 19 studenti feriti sono ricoverati in due centri medici delle vicine località di Segovia e Remedios.

