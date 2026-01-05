  1. Clienti privati
USA-Danimarca Il premier della Groenlandia a Trump: «Adesso basta»

SDA

5.1.2026 - 09:55

Il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen
Il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen
Keystone

«Adesso basta»: lo ha dichiarato il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen dopo le ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere il territorio autonomo danese.

Keystone-SDA

05.01.2026, 09:55

05.01.2026, 10:13

«Basta pressioni. Basta insinuazioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo. Siamo aperti alla discussione. Ma questo deve avvenire attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale», ha scritto il capo del governo della Groenlandia su Facebook.

Parlando nella notte ai reporter sull'Air Force One, il presidente americano Donald Trump aveva dichiarato: «abbiamo bisogno della Groenlandia» per la sicurezza degli Stati Uniti.

