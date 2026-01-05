Il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen Keystone

«Adesso basta»: lo ha dichiarato il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen dopo le ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere il territorio autonomo danese.

«Basta pressioni. Basta insinuazioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo. Siamo aperti alla discussione. Ma questo deve avvenire attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale», ha scritto il capo del governo della Groenlandia su Facebook.

Parlando nella notte ai reporter sull'Air Force One, il presidente americano Donald Trump aveva dichiarato: «abbiamo bisogno della Groenlandia» per la sicurezza degli Stati Uniti.