Polizia pattuglia l'ambasciata USA a Oslo, dopo che un'esplosione di un ordigno ha causato "lievi danni materiali" a uno degli ingressi della sede diplomatica. Non si sono registrati feriti. Keystone

«L'esplosione avvenuta stanotte presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Oslo è un evento molto grave e assolutamente inaccettabile» ha dichiarato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre in un comunicato riportato dall'emittente pubblico locale NRK.

Keystone-SDA SDA

Il premier ha sottolineato inoltre che non ci sarebbe alcun pericolo per il pubblico ma che verranno rafforzate le misure per garantire la sicurezza delle ambasciate USA e d'Israele oltre che per edifici con affiliazione ebraica.

«Si tratta di un atto inaccettabile che prendiamo molto sul serio» gli ha fatto eco in una nota, diffusa da diversi media internazionali, il ministro degli esteri norvegese, Espen Barth Eide. «La sicurezza delle missioni diplomatiche è estremamente importante per noi e il caso è ora oggetto di indagini da parte della polizia e del Servizio di sicurezza».

Il ministro ha poi aggiunto di essere in contatto con il ministro della giustizia Astri Aas-Hansen e con l'incaricato d'affari dell'ambasciata statunitense, Eric Meyer.