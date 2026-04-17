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Myanmar Presidente birmano concede amnistia per oltre 4'000 detenuti

SDA

17.4.2026 - 08:45

Il leader birmano Min Aung Hlaing ha ordinato la cancellazione di tutte le condanne a morte.
Il leader birmano Min Aung Hlaing ha ordinato la cancellazione di tutte le condanne a morte.
Keystone

Il capo della giunta golpista del Myanmar, Min Aung Hlaing, che da una settimana ricopre anche la carica di presidente, ha firmato un decreto che concede un'amnistia per 4'335 detenuti, di cui 180 cittadini stranieri, secondo quanto riferisce l'emittente statale MRTV.

Keystone-SDA

17.04.2026, 08:45

17.04.2026, 08:55

Il decreto è stato emesso in occasione del Thingyan, la Festa dell'acqua, e del tradizionale Capodanno del Myanmar, una delle numerose celebrazioni nazionali durante le quali vengono tradizionalmente concesse le grazie. Non è chiaro se tra queste figurano anche prigionieri politici.

La Nazione del Sudest asiatico, in passato noto come Birmania, ha celebrato il Thingyan dall'11 al 14 aprile, gli ultimi giorni dell'anno secondo il calendario tradizionale birmano, che risale a un antico sistema cronologico indiano.

Oggi, 17 aprile, segna il primo giorno del nuovo anno, il 1388, secondo questo calendario.

Annullate le condanne a morte

Min Aung Hlaing ha ordinato la cancellazione di tutte le condanne a morte, uno dei suoi primi atti ufficiali da quando ha assunto la presidenza cinque anni dopo il colpo di Stato.

«Le condanne a morte saranno commutate in ergastolo», ha dichiarato il leader 69enne in un comunicato. Tutte le condanne inferiori a 40 anni saranno ridotte di un sesto, ha aggiunto.

Gli attivisti per i diritti umani affermano che la giunta militare che ha preso il potere nel 2021 ha ripreso le esecuzioni dei dissidenti dopo decenni di interruzione. Secondo le Nazioni Unite oltre 130 persone sono state condannate a morte l'anno successivo, ma è difficile accertare cifre precise in un Paese con un sistema giudiziario opaco e dilaniato dalla guerra civile.

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