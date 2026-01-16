  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Il presidente ceco: «Kiev dovrà fare dolorose concessioni»

SDA

16.1.2026 - 18:36

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente ceco Petr Pavel.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente ceco Petr Pavel.
Keystone

Il presidente ceco Petr Pavel, in visita a Kiev dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, ha affermato che l'Ucraina dovrà fare «dolorose concessioni» per porre fine alla guerra aggiungendo che Kiev è pronta a un passo del genere, riferisce Rbc Ucraina.

Keystone-SDA

16.01.2026, 18:36

16.01.2026, 18:41

In conferenza stampa congiunta con Zelensky, il presidente della Cechia ha sottolineato che l'Ucraina ha fatto molto per raggiungere una soluzione accettabile. «Credo che ci siano una serie di dolorose concessioni che l'Ucraina deve fare ed è pronta a fare, a condizione che ciò porti alla pace. E dobbiamo fare ogni sforzo per garantire che tutto il lavoro svolto durante la preparazione di questi documenti non sia vano», ha affermato.

I più letti

Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
La commovente storia di Giovanni Franzoni, vincitore di Wengen: «Non sono ancora una leggenda, solo un ragazzo normale»
L'ex tronista Daniele Interrante rompe il silenzio sul caso Signorini-Corona
Londra mette in guardia dai viaggi in Svizzera: «Ecco a cosa fare attenzione»

Altre notizie

Proteste. Media, blocco Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo

ProtesteMedia, blocco Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo

Disastri, Incidenti. Crans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Disastri, IncidentiCrans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Medio Oriente. «Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Medio Oriente«Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»