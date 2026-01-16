Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente ceco Petr Pavel. Keystone

Il presidente ceco Petr Pavel, in visita a Kiev dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, ha affermato che l'Ucraina dovrà fare «dolorose concessioni» per porre fine alla guerra aggiungendo che Kiev è pronta a un passo del genere, riferisce Rbc Ucraina.

Keystone-SDA SDA

In conferenza stampa congiunta con Zelensky, il presidente della Cechia ha sottolineato che l'Ucraina ha fatto molto per raggiungere una soluzione accettabile. «Credo che ci siano una serie di dolorose concessioni che l'Ucraina deve fare ed è pronta a fare, a condizione che ciò porti alla pace. E dobbiamo fare ogni sforzo per garantire che tutto il lavoro svolto durante la preparazione di questi documenti non sia vano», ha affermato.