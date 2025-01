La situazione nell'est della Repubblica Democratica del Congo preoccupa il presidente Félix Tshisekedi. Keystone

In un discorso alla nazione il presidente della Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha parlato di un «peggioramento senza precedenti della situazione della sicurezza» nell'est del Paese, dove Goma è quasi interamente controllata dall'M23 e dalle truppe ruandesi.

Keystone-SDA SDA

«L'est del nostro Paese, in particolare le province del Nord Kivu, del Sud Kivu e dell'Ituri, sta affrontando un peggioramento senza precedenti della situazione della sicurezza», ha dichiarato Félix Tshisekedi in un discorso trasmesso in diretta televisiva.

Il presidente ha assicurato che «una risposta vigorosa» dell'esercito è «in corso» nella zona e ha denunciato l'"inazione» della comunità internazionale mentre i combattenti sostenuti dal Ruanda avanzano.