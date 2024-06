Dopo le proteste la controversa legge è stata ritirata. Keystone

Il presidente del Kenya William Ruto ha annunciato il ritiro della legge di bilancio che prevedeva aumenti delle tasse e che aveva scatenato le proteste della popolazione, culminate con l'assalto al Parlamento ieri.

SDA

«Dopo aver ascoltato attentamente il popolo del Kenya, che ha detto forte e chiaro che non vuole avere nulla a che fare con questa legge finanziaria, chino la testa e non la firmerò, quindi sarà ritirata».

Il presidente keniano William Ruto ha affermato che la sua amministrazione coinvolgerà i giovani kenioti per «gestire gli affari del Paese» ed elaborare metodi di raccolta delle entrate. «Ascolteremo la voce dei cittadini» ha detto Ruto, dopo aver annunciato il ritiro della contestata legge finanziaria, a seguito delle proteste della generazione Z.

Durante il discorso trasmesso su tutte le emittenti nazionali, Ruto ha anche espresso le sue condoglianze per i dimostranti che hanno perso la vita ieri, durante gli scontri fuori dal parlamento nazionale. «Sei persone hanno perso la vita ieri, e questo non sarebbe dovuto accadere, e ci sarà un quadro di riferimento per garantire che ne venga dato conto», ha dichiarato.

SDA