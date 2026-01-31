  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Il presidente della Duma minaccia attacchi nella morsa del gelo

SDA

31.1.2026 - 09:37

Il presidente della Duma Vyacheslav Volodin qui immortalato insieme al presidente russo Vladimir Putin
Il presidente della Duma Vyacheslav Volodin qui immortalato insieme al presidente russo Vladimir Putin
Keystone

Il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin ha affermato che i membri del parlamento chiedono l'uso di quelle che ha definito «armi di ritorsione» contro l'Ucraina dalla prossima settimana, quando le previsioni meteo prevedono temperature fino a -30 gradi.

Keystone-SDA

31.01.2026, 09:37

31.01.2026, 09:40

Lo scrive Ukrainska Pravda citando lo stesso canale Telegram di Volodin.

«I membri della Duma di Stato insistono sull'uso di armi più potenti, le cosiddette armi di ritorsione, e sul raggiungimento degli obiettivi dell'operazione militare speciale» ha scritto. Volodin ha lasciato intendere che, dopo il rifiuto del presidente Volodymyr Zelenskyy di recarsi a Mosca, gli ucraini si troveranno ad affrontare «nuovi problemi a partire dalla prossima settimana».

Le minacce coincidono con le previsioni meteorologiche che indicano il periodo più freddo dell'inverno in Ucraina. Secondo i meteorologi, tra domani e il 3 febbraio le temperature nella maggior parte delle regioni dovrebbero scendere tra -20 e -27 gradi e in alcune aree fino a -30. Il Cremlino ha affermato di aver accettato di sospendere gli attacchi su Kiev fino al 1 febbraio su richiesta personale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Frattanto, la scorsa notte, le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 85 droni. La difesa aerea ucraina ne ha distrutti o bloccati 65. Lo riferisce l'Aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Sono stati registrati impatti da parte di 20 UAV in 13 località. L'attacco è ancora in corso, diversi droni russi si trovano ancora nello spazio aereo ucraino.

I più letti

Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
Malorie Blanc a Crans-Montana: «Sono molto felice di averlo fatto qui, per questa gente»
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»
Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
Segnalati due casi d'infezione da virus Nipah in India, ecco cosa c'è da sapere

Guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Putin ridimensiona la tregua:  «Solo su Kiev e fino a domenica»

Guerra in UcrainaPutin ridimensiona la tregua:  «Solo su Kiev e fino a domenica»

Guerra in Ucraina. Russia: «Sospesi gli attacchi su Kiev»

Guerra in UcrainaRussia: «Sospesi gli attacchi su Kiev»

Conflitti. Zelensky è scettico: «Non esiste un accordo con Mosca su una tregua»

ConflittiZelensky è scettico: «Non esiste un accordo con Mosca su una tregua»

Guerra in Ucraina. L'annuncio di Trump: «Putin ha accettato la tregua per il gelo», mentre continuano le attività diplomatiche

Guerra in UcrainaL'annuncio di Trump: «Putin ha accettato la tregua per il gelo», mentre continuano le attività diplomatiche

Altre notizie

Presto in Ohio?. Ecco 5 fatti chiave sulle operazioni dell'ICE negli Stati Uniti

Presto in Ohio?Ecco 5 fatti chiave sulle operazioni dell'ICE negli Stati Uniti

Guerra in Ucraina. Kiev: «Un guasto tecnico provoca pesanti black out»

Guerra in UcrainaKiev: «Un guasto tecnico provoca pesanti black out»

USA. Minneapolis: un giudice ha disposto il rilascio di Don Lemon

USAMinneapolis: un giudice ha disposto il rilascio di Don Lemon