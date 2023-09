Maggiore equilibrio da parte dei mediatori Ue viene chiesto dalla presidente del Kosovo Vjosa Osmani. Keystone

La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha lanciato un appello ai mediatori dell'Ue del dialogo Belgrado-Pristina affinché garantiscano «un approccio equilibrato come prerequisito per il successo del processo».

«Ci sono stati momenti in cui non abbiamo visto questo equilibrio: voglio lanciare un appello a tutti i nostri alleati e partner affinché lo garantiscano», ha detto Osmani. La presidente ha sottolineato la necessità di garantire «il principio di piena uguaglianza, se vogliamo vedere risultati stabili che contribuiscano alla pace e alla sicurezza nella regione».

La settimana prossima a Bruxelles si terrà un nuovo round di negoziati nell'ambito del dialogo Ue Belgrado-Pristina, in cui si incontreranno il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic e il premier del Kosovo, Albin Kurti alla presenza dell'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. Si tratta del primo faccia a faccia dallo scoppio dell'escalation nel nord del Kosovo, culminato con il ferimento di trenta soldati del contingente Nato in Kosovo (Kfor).

SDA