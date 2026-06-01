  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Il presidente libanese Aoun: «Affrontiamo una feroce aggressione israeliana»

SDA

1.6.2026 - 08:49

Ha reagito alla conquista israeliana del castello di Beaufort. (Foto d'archivio)
Ha reagito alla conquista israeliana del castello di Beaufort. (Foto d'archivio)
Keystone

Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato che il suo Paese sta affrontando «una feroce e riprovevole aggressione israeliana», dopo che lo Stato ebraico ha intensificato la sua offensiva contro Hezbollah con la conquista del castello medievale di Beaufort.

Keystone-SDA

01.06.2026, 08:49

01.06.2026, 08:55

Aoun ha condannato l'offensiva israeliana in un post su X e si è impegnato a «lavorare per porre fine alle sofferenze del popolo libanese, e in particolare delle persone nel sud». Oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione di emergenza sul Libano, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la conquista del castello ha segnato una «svolta» nei combattimenti.

I più letti

Una coppia accusa dolore alla schiena, a entrambi arriva la stessa scioccante diagnosi
Andrea Delogu si sfila dalla corsa al Festival di Sanremo: «Nessun messaggino a Stefano De Martino»
Un grande squalo bianco gira attorno al kayak, poi morde la telecamera. Ecco com'è finita
Matt Damon senza parole. Ecco cosa faceva Anne Hathaway sul set di «The Odyssey»
La fine delle casse automatiche è vicina? Ecco perché il sistema è in crisi

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Rapiscono i bimbi ucraini e li addestrano, ho le prove»

Guerra in UcrainaZelensky: «Rapiscono i bimbi ucraini e li addestrano, ho le prove»

Medio Oriente. Gli Stati Uniti: «Nel fine settimana attacchi in autodifesa contro dei siti iraniani»

Medio OrienteGli Stati Uniti: «Nel fine settimana attacchi in autodifesa contro dei siti iraniani»

Colombia. Al ballottaggio trumpiano ci saranno Abelardo de la Espriella contro Ivan Cepeda

ColombiaAl ballottaggio trumpiano ci saranno Abelardo de la Espriella contro Ivan Cepeda