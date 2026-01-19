  1. Clienti privati
Elezioni presidenziali In Portogallo il socialista Seguro davanti a tutti, ballottaggio l'8 febbraio

SDA

19.1.2026 - 09:47

Il vincitore del primo turno è il socialista António José Seguro.
Il vincitore del primo turno è il socialista António José Seguro.
Keystone

Completato lo scrutinio del 99% delle schede elettorali, si è concluso il primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo. Il vincitore è il socialista António José Seguro, con il 31,1%.

Keystone-SDA

19.01.2026, 09:47

19.01.2026, 09:58

Al secondo posto arriva il leader dell'ultradestra sovranista, André Ventura, con il 23,5%. L'affluenza alle urne è stata del 52%, la più alta degli ultimi 15 anni in un'elezione presidenziale. Il ballottaggio sarà l'8 febbraio.

Già verso la mezzanotte, a giochi fatti, i due candidati più votati hanno parlato dalle sedi dei propri comitati elettorali. «I portoghesi hanno dato a noi la leadership della destra nazionale», ha detto André Ventura nel suo discorso. «La lotta comincia fra mezz'ora e sarà una lotta dello spazio non socialista contro lo spazio socialista in Portogallo».

António José Seguro, nel ringraziare tutto l'elettorato portoghese e i candidati che non sono passati al secondo turno, ha poi voluto salutare il Portogallo «plurale» e sottolineare la natura indipendente della sua candidatura: «Sono libero e senza lacci. Invito tutte le persone democratiche e umanitarie a unirsi a noi per sconfiggere tutti insieme coloro che seminano odio».

