Ahmad al-Sharaa messo sotto pressione da Trump. Keystone

Sotto la regia di Donald Trump e con il sostegno di Arabia Saudita ed Emirati, anche la Siria di Ahmad Sharaa si avvicina agli Accordi di Abramo, in quello che potrebbe essere uno spartiacque storico per il Medio Oriente.

Keystone-SDA SDA

C'è anche il profilo sorridente di Ahmad Sharaa (Jolani), l'autoproclamato presidente siriano, tra i volti degli 11 leader mediorientali che campeggiano accanto all'immagine, diffusa in Israele, del presidente americano Donald Trump sotto la scritta: «È tempo di un nuovo Medio Oriente. L'Alleanza di Abramo».

Lo stesso raìs siriano, ex capo di una milizia qaedista ancora oggi considerata «terrorista» dagli Stati Uniti, è da settimane sotto pressione perché accetti di far aderire la Siria, per decenni nemico giurato di Israele e parte dell'asse filo-iraniano, agli Accordi di Abramo, quella serie di patti siglati a partire dal 2020 per normalizzare i rapporti tra lo Stato ebraico e i paesi della regione.

Siria e Israele sono in stato di belligeranza sin dalla loro nascita come stati indipendenti circa 80 anni fa. Finora agli Accordi di Abramo - così chiamati in nome del patriarca delle tre religioni monoteiste - hanno aderito Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Sudan e Marocco. Egitto e Giordania avevano fatto la pace con Israele rispettivamente nel 1979 e nel 1994.

Il tassello mancante

Oltre all'Arabia Saudita, già alleata di Washington, all'appello mancano dunque Siria e Libano, paesi dove nei mesi scorsi si è di fatto dissolto, a causa anche dei duri colpi militari inferti da Israele a Hezbollah, l'intero sistema iraniano in Medio Oriente.

In vista dello storico accordo con Israele, il presidente Sharaa ha incontrato nei giorni scorsi i dignitari delle regioni siriane di Qunaytra e Daraa, nel sud-ovest del paese, investite giornalmente dall'occupazione militare e dalle incursioni israeliane.

Israele, che da dicembre a oggi ha azzerato le difese aree siriane con oltre 250 raid aerei, occupa dal 1967 le vicine Alture del Golan dal 1967 e le ha annesse con una mossa riconosciuta solo da Trump nel 2019. È improbabile che Israele accetti di ritirarsi dalle Alture in caso di "pace".

Mentre Sharaa incontrava a Damasco i dignitari del sud-ovest, l'inviato Usa Thomas Barrack, è volato a Riad per chiedere ai sauditi, tra i principali finanziatori dell'ancora traballante governo siriano, di fare pressioni su Jolani perché accetti la normalizzazione con Israele entro il prossimo agosto, quando si celebrerà il 50esimo anniversario delle prime adesioni agli Accordi di Abramo.

Segnali di distensione

Sharaa aveva già ammesso, ai primi di maggio, che sono in corso con Israele colloqui indiretti tramite gli Emirati. E che sul terreno esistono contatti per contenere le tensioni tra i soldati israeliani e la popolazione di Qunaytra e Daraa.

A metà maggio, il leader siriano aveva incontrato Trump proprio a Riad. In quell'occasione il presidente americano aveva annunciato di voler togliere le sanzioni alla Siria dopo decenni di misure restrittive.

Questa apertura ha così consentito al Qatar e all'Arabia Saudita di sbloccare aiuti finanziari alla Siria, inclusi quelli per saldare il debito che Damasco aveva nei decenni contratto con la Banca mondiale.