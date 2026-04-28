Non solo benzina e voli, presto potremmo sentire ancor di più l'effetto domino della guerra

Calzature e giocattoli potrebbero far parte dei beni soggetti a un rincaro nei prossimi mesi. KEYSTONE

Finora a lamentarsi sono soprattutto gli automobilisti, colpiti dalle conseguenze economiche del conflitto con l’Iran. Ma anche prodotti di uso quotidiano, dalle scarpe ai peluche, non saranno immuni ai rincari.

DPA, Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La guerra in Iran sta già facendo aumentare i prezzi dei carburanti a causa delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio.

L’impatto si estende però ben oltre, poiché il petrolio è alla base di migliaia di prodotti di uso quotidiano, dai vestiti ai giocattoli.

L’aumento dei costi delle materie prime come poliestere e acrilico sta mettendo sotto pressione aziende e consumatori.

Molte imprese riescono temporaneamente ad assorbire i rincari o a fare scorte, ma prevedono aumenti dei prezzi nei prossimi mesi.

Gli esperti temono un effetto domino lungo tutta la catena di approvvigionamento, destinato a rendere più cari numerosi beni di consumo. Mostra di più

Al di fuori dell’area di guerra, finora le conseguenze si sono fatte sentire soprattutto alla stazione di servizio. La chiusura di fatto dello stretto di Hormuz, cruciale per l’export di petrolio greggio, ha fatto impennare i prezzi di benzina e diesel. Anche i voli potrebbero diventare più cari.

I consumatori devono inoltre prepararsi a rincari su alimenti, mobili e su tutte le merci trasportate su camion alimentati a diesel.

Il problema però è molto più ampio. Il petrolio, diventato più scarso, non serve solo a produrre carburanti. Le raffinerie lo trasformano anche in sostanze chimiche, cere, oli e altri materiali, da cui si ricavano, tra le altre cose, poliestere e acrilico utilizzati per prodotti come i peluche.

Un aumento potrebbe essere inevitabile

Ricardo Venegas, amministratore delegato dell'azienda di giocattoli statunitense Aleni Brands, rivela che i suoi fornitori cinesi hanno comunicato che l’approvvigionamento di poliestere e acrilico è aumentato dal 10 al 15%.

Per ora l’azienda riesce ad assorbire i costi aggiuntivi, ma se il conflitto dovesse protrarsi per altri tre-sei mesi, sarà inevitabile aumentare i prezzi entro l’inizio del prossimo anno.

«La situazione mostra quanto il petrolio permei il nostro sistema. E non riusciamo a farne a meno», afferma il fondatore. «Chi avrebbe mai pensato che il prezzo di un giocattolo fosse direttamente legato al petrolio?».

Derivati del petrolio ovunque

E non si tratta solo di giocattoli. Il greggio è una miscela complessa di idrocarburi che le raffinerie scompongono in elementi chimici più piccoli, i cosiddetti prodotti petrolchimici.

Da questi, secondo il Dipartimento dell’Energia statunitense, derivano oltre 6'000 beni di consumo: dai componenti per auto agli occhiali, dalle palline da golf alle corde per chitarra, fino a magliette e protesi dentarie.

I derivati del petrolio sono presenti anche in molti imballaggi. E poiché la catena di approvvigionamento globale è perturbata da oltre sette settimane, associazioni di categoria e aziende avvertono che l’aumento dei costi di produzione potrebbe riflettersi sui prezzi al consumo.

L’economista climatico Gernot Wagner, della Columbia University, riassume sottolineando che l’85% del petrolio estratto a livello globale viene utilizzato come carburante. Il resto finisce in un’ampia gamma di beni di consumo.

L'effetto domino

Gli esperti prevedono un aumento della pressione sui costi lungo tutta la catena di approvvigionamento se il prezzo del petrolio dovesse rimanere sopra i 90 dollari al barile nei prossimi mesi.

Fra gli esempi delle filiere coinvolte, c'è anche quella di calzature e abbigliamento. I produttori statunitensi devono chiudere entro fine aprile i contratti con i fornitori di fibre e filati di poliestere in vista delle vendite natalizie, spiega Nate Herman, vicepresidente della American Apparel & Footwear Association.

Il prezzo è già salito da 90 centesimi al chilogrammo prima della guerra a 1,33 dollari.

Presto i prezzi potrebbero aumentare anche nei negozi di calzature a causa della situazione geopolitica. Symbolbild: Andreas Arnold/dpa

Molti membri della Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA) dispongono ancora di scorte di prodotti finiti, precisa il direttore Matt Priest. Questo margine di sicurezza copre però solo due o tre mesi.

Fare scorte ai prezzi attuali

Altre aziende cercano di correre ai ripari accumulando scorte a prezzi ancora contenuti.

L’azienda Rinseroo, che vende accessori per docce e rubinetti, ha ricevuto dal produttore dei suoi tubi l’annuncio di un aumento dei prezzi del 30% entro 30 giorni.

«Abbiamo quindi ordinato il triplo della quantità al prezzo attuale», spiega la fondatrice Lisa Lane. «Vogliamo che i clienti continuino a comprare da noi», aggiunge.

Rinseroo non può permettersi nuovi rincari dopo aver già aumentato i prezzi lo scorso anno a causa dei dazi statunitensi sulle importazioni dalla Cina.

Anche Gentell, azienda attiva nei prodotti per la cura delle ferite, non intende trasferire completamente i costi sui clienti. «Le spese sono aumentate del 20%, ma aumenteremo i prezzi solo del 15%», afferma il direttore generale David Navazio.

Secondo lui, la fine della guerra non porterà necessariamente sollievo: «In passato ho visto diminuire i costi di trasporto, ma non ho mai visto scendere i prezzi delle materie prime».