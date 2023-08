Il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin (foto d'archivio) Keystone

Yevgeny Prigozhin è apparso in un video sui canali Telegram collegati al Gruppo Wagner, tra i quali Grey Zone, che lo mostrerebbe in Africa.

«Lavoro. La temperatura è di +50°. Tutto come piace a noi» ha detto il capo della Wagner aggiungendo che i miliziani stanno «conducendo attività di ricognizione e ricerca. Per rendere la Russia ancora più grande in ogni continente! E l'Africa ancora più libera. Giustizia e felicità per i popoli africani».

Prigozhin ha riferito che il Gruppo Wagner sta continuando a «svolgere i compiti che ci sono stati assegnati e ai quali abbiamo promesso che avremmo fatto bene».

SDA