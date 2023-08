In base alle informazioni preliminari, funzionari americani ritengono che il capo della milizia privata Wagner Yevgeny Prigozhin è stato assassinato. Keystone

Secondo le informazioni preliminari di intelligence Yevgeny Prigozhin è stato assassinato con un complotto: una bomba esplosa sull'aereo o qualche altra forma di sabotaggio. Lo riporta il «Wall Street Journal» citando funzionari dell'amministrazione americana.

Secondo le fonti non sembra invece che l'aereo su cui viaggiava il leader del Gruppo Wagner sia stato colpito da un missile terra-aria, come riferito in precedenza dalla Reuters basandosi di altre fonti americane.

Anche il «New York Times», citando funzionari americani e occidentali, scrive che a far cadere l'aereo su cui viaggiava Prigozhin è stata probabilmente un'esplosione a bordo del velivolo causata da una bomba o da un altro dispositivo piantato sull'aereo. Una conclusione definitiva su quanto accaduto comunque non è ancora possibile.

SDA