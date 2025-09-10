  1. Clienti privati
Giornata di mobilitazione Primi «blocchi» in Francia, 75 arresti a Parigi

SDA

10.9.2025 - 10:16

Sono iniziate le annunciate proteste in Francia.
Keystone

Diversi blocchi già dal primo mattino sono stati registrati in Francia per la giornata di mobilitazione «Bloquons Tout». Nella maggior parte dei casi è intervenuta la polizia per farli sgombrare.

Keystone-SDA

10.09.2025, 10:16

10.09.2025, 10:32

Soltanto a Parigi e nella banlieue della capitale sono state arrestate 75 persone in seguito a tentativi di blocchi del Périphérique, la tangenziale parigina.

Sono 80.000 i poliziotti schierati dal ministro dell'Interno Bruno Retailleau, 6.000 soltanto a Parigi, per la giornata di mobilitazione organizzata sui social.

Al momento sono però soltanto 3.000 i manifestanti in tutta la Francia per la giornata di mobilitazione, 80 gli assembramenti localizzati dai gendarmi. Di queste 80 proteste, 16 sono blocchi stradali filtranti.

