Giornata di mobilitazionePrimi «blocchi» in Francia, 75 arresti a Parigi
10.9.2025 - 10:16
Diversi blocchi già dal primo mattino sono stati registrati in Francia per la giornata di mobilitazione «Bloquons Tout». Nella maggior parte dei casi è intervenuta la polizia per farli sgombrare.
Soltanto a Parigi e nella banlieue della capitale sono state arrestate 75 persone in seguito a tentativi di blocchi del Périphérique, la tangenziale parigina.
Sono 80.000 i poliziotti schierati dal ministro dell'Interno Bruno Retailleau, 6.000 soltanto a Parigi, per la giornata di mobilitazione organizzata sui social.
Al momento sono però soltanto 3.000 i manifestanti in tutta la Francia per la giornata di mobilitazione, 80 gli assembramenti localizzati dai gendarmi. Di queste 80 proteste, 16 sono blocchi stradali filtranti.