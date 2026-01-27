  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Pioniera» europea Primo «sì» in Francia per vietare i social network agli under 15

SDA

27.1.2026 - 18:31

I social media, come TikTok, potrebbe venire vietati ai minori di 15 anni in Francia (immagine illustrativa).
I social media, come TikTok, potrebbe venire vietati ai minori di 15 anni in Francia (immagine illustrativa).
KEYSTONE

La Francia «pioniera» europea nella tutela dei giovani sulla rete. L'Assemblea nazionale di Parigi ha dato il proprio via libera a un disegno di legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute.

Keystone-SDA

27.01.2026, 18:31

Sostenuto dal presidente Emmanuel Macron e approvato nell'emiciclo del Palais Bourbon con 130 voti a favore e 21 contrari, il disegno di legge passerà ora all'esame del Senato a Parigi. Se adottato definitivamente, la Francia sarebbe la prima nazione europea a imporre un simile limite di età per l'accesso ai social media.

Intanto, i giganti del porno online, YouPorn e Pornhub, hanno annunciato che bloccheranno l'accesso ai nuovi utenti nel Regno Unito per proteggere i minorenni dai contenuti espliciti.

La decisione delle due società, con sede rispettivamente negli Usa e in Canada, è stata presa in seguito all'entrata in vigore delle restrizioni previste dall'Online Safety Act, la legge a tutela dei minorenni su internet.

«Il cervello dei nostri bambini non è in vendita»

In Francia, il divieto dei social agli under-15 è una priorità assoluta per Macron, che ha annunciato una procedura accelerata affinché il disegno di legge possa entrare in vigore già dal primo settembre.

«Vietare i social network agli under 15 è ciò che consigliano gli studiosi e che chiedono massicciamente i francesi. Dopo un lavoro fruttuoso con il governo, l'Assemblea Nazionale ha detto sì, scrive il presidente in un messaggio pubblicato su X, annunciando che «affinché questo divieto sia effettivo già da settembre, ho chiesto al governo di attivare la procedura accelerata».

Perché il cervello dei nostri bambini – avverte Macron – non è in vendita: né alle piattaforme americane, né alle reti cinesi. Perché i loro sogni non possono essere dettati dagli algoritmi. Perché non vogliamo una generazione ansiosa ma una generazione che crede nella Francia, nella Repubblica e nei suo valori.

Un cauto ottimismo

In giornata, da Bruxelles, la Commissione europea ha dichiarato che Parigi ha tutto il diritto di instaurare una simile disposizione rivolta ai suoi cittadini, mentre in Francia i genitori sembrano accogliere la notizia con cauto ottimismo, anche se non mancano le voci contrarie.

«Impegno preso, impegno mantenuto», scrive Macron in un altro post su X pubblicato a fine pomeriggio, ringraziando la commissione europea «di aprire la strada al divieto dei social ai minori di 15 anni». Riprendere in mano il nostro destino digitale, proteggere i nostri figli: grazie all'Europa, la Francia pioniera», aggiunge il leader dell'Eliseo.

I più letti

Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli
Vasco Rossi svela: «Ecco chi sono i miei idoli musicali»
Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che si sporca le mani per Trump
Annunciato il ritorno ufficiale del gruppo K-POP BTS: nuovo album a marzo
È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo

Altre notizie

Medio Oriente. Netanyahu: «Israele manterrà il controllo dal fiume Giordano al mare»

Medio OrienteNetanyahu: «Israele manterrà il controllo dal fiume Giordano al mare»

Stati Uniti. Trump salva Kristi Noem, Biden: «L'America non spara ai suoi cittadini»

Stati UnitiTrump salva Kristi Noem, Biden: «L'America non spara ai suoi cittadini»

Stati Uniti. Biden: «Non siamo una nazione che uccide i cittadini per strada»

Stati UnitiBiden: «Non siamo una nazione che uccide i cittadini per strada»