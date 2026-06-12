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Durante la visita in Spagna Problema tecnico sull'aereo del papa, re Filippo sale a bordo e lo fa scendere

SDA

12.6.2026 - 18:00

Papa Leone XIV e re Felipe VI
Papa Leone XIV e re Felipe VI
Keystone

Un problema tecnico è sopravvenuto quando il volo papale con a bordo Leone stava per iniziare le fasi di decollo.

Keystone-SDA

12.06.2026, 18:00

12.06.2026, 18:15

Un annuncio del comandante ha spiegato la situazione ai presenti e dopo pochi minuti lo stesso re Felipe che si era appena congedato dal papa è salito a bordo dell'aereo per invitare il pontefice a scendere e attendere nella sala vip della base aerea di Tenerife la soluzione del problema.

Il problema tecnico si è verificato quando il ministro degli esteri Vaticano, Monsignor Paul Richard Gallagher, si stava dirigendo verso i giornalisti per dei saluti.

Grande la sorpresa a bordo in tutto il volo, composto da più di 80 tra giornalisti e operatori video. In un secondo momento, inoltre anche il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin e altri membri del seguito papale sono scesi dall'aereo per attendere nella saletta Vip la risoluzione del problema.

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