  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia in Vallese La procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana

SDA

4.2.2026 - 14:08

Le autorità capitoline ascolteranno i feriti di Crans-Montana. (Immagine simbolica d'archivio).
Le autorità capitoline ascolteranno i feriti di Crans-Montana. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

La Procura Roma, nell'ambito dell'indagine avviata sulla strage di Crans-Montana (VS), ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i feriti italiani del rogo di Capodanno che ha causato 41 morti.

Keystone-SDA

04.02.2026, 14:08

04.02.2026, 14:28

Incendio di Capodanno. Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

Incendio di CapodannoUna vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

Nel procedimento, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Giovanni Conzo e dal sostituto Stefano Opilio, si procede per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni aggravate.

Gli inquirenti acquisiranno anche la documentazione clinica relativa ai feriti che sono stati ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano.

Le autorità giudiziarie vallesane incontreranno quelle italiane il 19 febbraio, a meno di cambiamenti dell'ultim'ora. In quella sede si affronterà il tema relativo alla squadra investigativa comune tra i Paesi coinvolti nella tragedia.

Incendio. Il Comune di Crans-Montana dona 1 milione di franchi alla fondazione delle vittime

IncendioIl Comune di Crans-Montana dona 1 milione di franchi alla fondazione delle vittime

In Italia si aspettano i documenti dal Vallese

A Roma si è poi in attesa dei primi documenti in risposta alla rogatoria inviata il 13 gennaio. Gli inquirenti italiani hanno chiesto alle autorità vallesane gli atti relativi all'attività istruttoria svolta.

Nella rogatoria sono stati chiesti gli atti, la lista degli indagati, i documenti relativi ai controlli e alle autorizzazioni del comune, anche sui materiali utilizzati nel locale in cui è divampato l'incendio.

L'iscrizione nel registro dei gestori del locale Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti, avverrà dopo la trasmissione dei documenti, così come per le altre posizioni.

Per quanto riguarda l'invio di un team investigativo – di cui faranno parte agenti della Squadra Mobile e dei Vigili del Fuoco – al momento i procuratori di Roma non hanno ricevuto comunicazioni in risposta a quanto contenuto nella rogatoria.

I magistrati capitolini nelle scorse settimane, intanto, hanno fatto eseguire gli esami autoptici sulle vittime italiane, delegando le procure di Milano, Bologna e Genova.

Dubbi sui dati di reddito. La cauzione per far uscire di prigione Jacques Moretti era troppo bassa?

Dubbi sui dati di redditoLa cauzione per far uscire di prigione Jacques Moretti era troppo bassa?

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: «Il tradimento di Raoul Bova? L'ho scoperto come voi»

Altre notizie

Disastri, Incidenti. Spagna: è massima allerta in Andalusia per la burrasca Leonardo

Disastri, IncidentiSpagna: è massima allerta in Andalusia per la burrasca Leonardo

Guerra in Ucraina. Il Cremlino: «Non ci fermiamo finché Kiev accetta condizioni»

Guerra in UcrainaIl Cremlino: «Non ci fermiamo finché Kiev accetta condizioni»

Su un treno regionale. In Germania un 26enne senza biglietto aggredisce e uccide un controllore

Su un treno regionaleIn Germania un 26enne senza biglietto aggredisce e uccide un controllore