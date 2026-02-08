  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Asia Elezioni in Giappone: l'LDP di Takaichi verso la maggioranza assoluta

SDA

8.2.2026 - 14:39

La premier giapponese Sanae Takaichi.
La premier giapponese Sanae Takaichi.
Keystone

Il Partito Liberal-democratico (LDP) guidato dalla premier Sanae Takaichi si avvia verso una vittoria schiacciante alle elezioni della Camera bassa giapponese, con prospettive di ottenere una maggioranza autonoma destinata a ridisegnare lo scenario politico del Paese.

Keystone-SDA

08.02.2026, 14:39

08.02.2026, 14:46

Secondo le proiezioni diffuse dal canale pubblico NHK e dai sondaggi dell'agenzia Kyodo, l'LDP otterrebbe tra 274 e 328 seggi, in netto aumento rispetto ai 198 precedenti nella camera composta da 465 membri.

Un risultato che, in caso di superamento dei 310 seggi – soglia dei due terzi – consentirebbe al partito di aggirare l'ostruzionismo del Senato, dove non detiene la maggioranza, e di approvare leggi chiave e bilanci sfruttando la possibilità di ripetere il voto alla Camera dei Rappresentanti, rafforzando di fatto l'autonomia politica di Takaichi.

In netta controtendenza il risultato dell'opposizione centrista, nata dall'unione tra il Partito democratico costituzionale e il Komeito. Le proiezioni stimano un crollo della rappresentanza da 167 a 37-91 seggi, con l'ex premier Yoshihiko Noda, che aveva messo in gioco la propria carriera, destinato con ogni probabilità a rassegnare le dimissioni.

L'affluenza alle urne si è fermata al 26%, in calo di quasi tre punti rispetto alle precedenti elezioni, penalizzata dalle temperature rigide e dalle abbondanti nevicate, anche nella capitale Tokyo. La premier sarà riconfermata il 18 febbraio in entrambe le camere, attraverso il voto formale della Dieta previsto dall'articolo 67 della Costituzione giapponese.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
Rovinosa caduta di Lindsey Vonn nella libera olimpica. Ecco le prime informazioni sul dramma
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario

Altre notizie

Medio Oriente. La Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni in Iran

Medio OrienteLa Nobel per la Pace Mohammadi condannata a sei anni in Iran

Asia. I conservatori del premier verso la vittoria in Thailandia

AsiaI conservatori del premier verso la vittoria in Thailandia

USA. Il politico conservatore Bolton: «Per Trump sta iniziando un periodo molto difficile»

USAIl politico conservatore Bolton: «Per Trump sta iniziando un periodo molto difficile»