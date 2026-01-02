  1. Clienti privati
Venezuela Maduro: «Pronti a discutere con Trump di droga, petrolio e affari»

SDA

2.1.2026 - 07:51

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, a un raduno dei suoi sostenitori.
Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, a un raduno dei suoi sostenitori.
Keystone

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è dichiarato «pronto» a discutere di lotta alla droga, petrolio e accordi economici con Washington durante un'intervista televisiva trasmessa ieri, nel mezzo di una crisi con gli Stati Uniti.







«Il governo degli Stati Uniti lo sa, perché lo abbiamo detto a molti dei suoi portavoce – ha detto Maduro – Se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti.»

«Se vogliono petrolio dal Venezuela, il Venezuela è pronto per gli investimenti americani, come con Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono», ha dichiarato a Vtv, citando anche «accordi globali di sviluppo economico».

