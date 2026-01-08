  1. Clienti privati
Francia Protesta contro il Mercosur invade Parigi, trattori alla Tour Eiffel

SDA

8.1.2026 - 14:16

Gli agricoltori protestano davanti all'Assemblée Nationale
Gli agricoltori protestano davanti all'Assemblée Nationale
Keystone

Gruppi di agricoltori sono riusciti a entrare questa mattina all'alba a Parigi con i loro trattori, nonostante i divieti per protestare contro l'accordo commerciale Mercosur fra l'Unione europea e i Paesi latino americani.

Keystone-SDA

08.01.2026, 14:16

08.01.2026, 14:21

Hanno raggiunto i principali monumenti della capitale - la Tour Eiffel e l'Arco di Trionfo.

Il presidente del Coordinamento rurale, secondo sindacato agricolo francese, Bertrand Venteau, ha parlato di «un centinaio» di trattori entrati nella capitale prima dell'alba. Il ministero dell'Interno ha aggiunto che «la maggior parte sono stati bloccati alle porte della capitale» ma che una ventina circolavano verso le 8 in centro. «Vogliamo essere ricevuti oggi dalla presidente dell'Assemblée Nationale - ha dichiarato Venteau - e dal presidente del Senato».

Mobilitato da settimane, il settore agricolo francese affronta diverse crisi: l'epidemia di dermatosi nodulare contagiosa che sta decimando i bovini, il calo dei prezzi del grano, l'aumento dei concimi e la minaccia di una concorrenza più agguerrita nel caso di firma da parte dell'Unione europea di un accordo di libero scambio con quattro Paesi del Sudamerica (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) sul quale si stava trattando da 25 anni e che sembra arrivato in dirittura d'arrivo.

Un sopravvissuto a una grave ustione racconta: «Gli obiettivi di vita non scompaiono»
Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Turisti svizzeri bloccati su un'isola yemenita, ma il DFAE non li rimpatrierà
Un'esperta sulle parole del sindaco di Crans-Montana: «Un disastro sul piano comunicativo»
Si prepara la giornata di lutto nazionale nel Paese. Odermatt: «Grazie a chi sta aiutando, coraggio a chi sta guarendo»

Gran Bretagna. Scotland Yard, assunti migliaia di agenti senza controlli

Gran BretagnaScotland Yard, assunti migliaia di agenti senza controlli

Regno Unito. Human Rights Watch lancia l'allarme: «In UK il diritto di manifestare è sotto attacco»

Regno UnitoHuman Rights Watch lancia l'allarme: «In UK il diritto di manifestare è sotto attacco»

Siria. Onu, ad Aleppo 30'000 sfollati in 2 giorni di combattimenti

SiriaOnu, ad Aleppo 30'000 sfollati in 2 giorni di combattimenti