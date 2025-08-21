Protestano i dipendenti di Microsoft per i legami con l'esercito israeliano Keystone

Almeno 18 dipendenti Microsoft sono stati arrestati ieri durante le proteste nel campus di Redmond (Washington), sede del colosso tecnologico, per chiedere alla società di interrompere immediatamente i suoi rapporti commerciali con Israele.

Keystone-SDA SDA

Intanto la Microsoft ha promesso una revisione «urgente» dell'uso della sua tecnologia da parte dell'esercito israeliano.

Gli arresti, riportano i media internazionali, sono giunti durante il secondo giorno di proteste. Secondo la polizia, ieri i manifestanti «hanno opposto resistenza e sono diventati aggressivi», a differenza di martedì, quando tutto si era svolto in modo pacifico.