All'indomani delle manifestazioni contro il presidente statunitense Donald Trump, oggi in Scozia tocca ai sostenitori del movimento Make America Great Again far sentire la propria voce.

Keystone-SDA SDA

Una manciata di manifestanti filo-trumpiani è spuntata tra le dune erbose del prestigioso campo da golf di Turnberry, a poche ore dall'atteso vertice tra il presidente statunitense e la leader della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Avvolti in impermeabili, muniti degli inconfondibili cappellini rossi del movimento Maga e di bandiere americane, i dimostranti hanno esibito cartelli dai toni espliciti contro il primo ministro britannico Keir Starmer, bersagliato con insulti poco lusinghieri. Uno dei messaggi, rivolto direttamente al tycoon, recitava: «Presidente Trump, non si fidi di Starmer».

Le forze di sicurezza sono state immortalate dai media scozzesi mentre perlustravano l'area del resort, pronta ad accogliere il tycoon per il suo giro di golf in compagnia del figlio Eric e di alcuni ospiti selezionati prima di tornare alle attività politiche.

Ieri centinaia di manifestanti si erano radunati a Edimburgo e Aberdeen, sotto le insegne della Stop Trump Coalition, per protestare contro The Donald. Secondo quanto riportato dal quotidiano scozzese The National, non ci sono stati arresti ma una donna di 50 anni ha ricevuto un ammonimento formale.