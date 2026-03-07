A Parigi si sono svolte due manifestazioni: una a sostegno del figlio dello scià per guidare una fase di transizione, l'altra invece proprio contro questo scenario. Keystone

Bandiere con un leone, simbolo dell'ex monarchia iraniana, hanno sventolato in diverse città del mondo, mentre i manifestanti marciavano a sostegno della Repubblica Islamica, una settimana dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente.

Keystone-SDA SDA

Alcuni sono scesi in piazza per sostenere il ritorno di Reza Pahlavi, figlio del defunto scià dell'Iran, residente negli Stati Uniti. Altri hanno protestato contro la guerra e altri ancora hanno sostenuto la defunta Guida Suprema, Ali Khamenei, ucciso nei primi attacchi aerei israelo-americani contro l'Iran.

A Parigi si sono svolte due manifestazioni: una a sostegno del figlio dello scià per guidare una fase di transizione, l'altra contro questo scenario.

Centinaia di dimostranti pro-Pahlavi si sono radunati anche a Stoccolma, mostrando foto di lui e di suo padre. Ad Amsterdam invece, i manifestanti si sono fatti strada lungo uno dei canali della città, sventolando bandiere israeliane, americane e iraniane e chiedendo al governo di invitare Reza Pahlavi nei Paesi Bassi e di chiudere l'ambasciata iraniana.

In Gran Bretagna, i manifestanti contro la guerra si sono radunati questa mattina all'ingresso di una base aerea a Fairford (Inghilterra sud-occidentale), portando cartelli con le scritte «Giù le mani dall'Iran», «Pace» e «Yankees, tornate a casa».

Il governo britannico ha annunciato che le forze armate statunitensi hanno iniziato a utilizzare le basi britanniche per «operazioni difensive» nella guerra in corso in Medio Oriente. I bombardieri B-1 dell'aeronautica militare statunitense sono atterrati, in particolare, a Fairford, ha osservato l'agenzia di stampa AFP.

Una manifestazione contro la guerra si è svolta anche a Cipro.

In Sudafrica, il Paese che ha citato in giudizio Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia, accusandolo di genocidio durante la guerra di Gaza, accusa che Israele nega, decine di persone si sono radunate fuori dal consolato statunitense a Johannesburg, con foto di Ali Khamenei, la bandiera della Repubblica Islamica e cartelli critici verso Israele.

A Città del Capo, nel sud del Paese, attivisti iraniani pro-democrazia e sostenitori di Israele hanno sventolato bandiere israeliane e scandito slogan nel centro commerciale Albert Waterfront. Diversi contro-manifestanti portavano cartelli di denuncia contro Israele e di sostegno ai palestinesi.