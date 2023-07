A Baghdad l'ambasciata svedese è stata data alle fiamme. Keystone

L'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme prima dell'alba nel corso di una manifestazione organizzata alla vigilia di un nuovo evento in Svezia, dove gli organizzatori sarebbero intenzionati a bruciare una copia del Corano.

Un corrispondente dell'Afp ha visto del fumo alzarsi dall'edificio dell'ambasciata, nell'area in cui la polizia irachena era schierata in assetto antisommossa proprio per la manifestazione. La manifestazione è stata organizzata dai sostenitori del leader religioso Moqtada Sadr

Il ministro degli Esteri iracheno ha condannato «con la massima fermezza» l'incendio all'ambasciata svedese a Baghdad appiccato da alcuni manifestanti, invitando le forze di sicurezza ad aprire un'"inchiesta urgente». «Il governo iracheno – si legge in una nota – ha dato istruzioni ai servizi di sicurezza competenti di avvisare un'indagine urgente e di prendere tutte le misure necessarie per fare luce sulle cause dell'incidente e identificare gli autori».

Il personale dell'ambasciata svedese a Baghdad è «al sicuro», ha invece detto il ministero degli Esteri svedese all'Afp, fornendo notizie dopo l'incendio. «Siamo al corrente della situazione – ha aggiunto -. Il nostro personale è al sicuro e il ministro è in costante contatto con loro».

La polizia irachena ha utilizzato gli idranti per disperdere i manifestanti davanti l'ambasciata. Secondo quanto riferito da un fotografo dell'Afp sul posto, gli agenti hanno fatto indietreggiare la folla anche con manganelli elettrici. Da parte dei manifestanti è partita una sassaiola contro la polizia.

SDA