Pubblica un allenamento su Strava e rivela la posizione di navi da guerra nel Mediterraneo

La posizione della «Charles de Gaulle» è stata apparentemente rivelata tramite l'app Strava. KEYSTONE/AP/Lionel Cironneau

Un semplice allenamento di corsa si trasforma in un rischio per la sicurezza: un ufficiale della Marina francese ha diffuso involontariamente, tramite l’app di fitness Strava, la posizione di una portaerei impegnata in un’operazione militare.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Un ufficiale della Marina francese ha pubblicato su Strava un allenamento, rivelando involontariamente la posizione della portaerei «Charles de Gaulle».

I dati GPS hanno permesso di ricostruire gli spostamenti della nave per settimane, confermati anche da immagini satellitari.

La diffusione di queste informazioni rappresenta un serio rischio per la sicurezza in un contesto di tensioni militari con l’Iran. Mostra di più

Un errore con conseguenze potenzialmente gravi. Un giovane ufficiale della Marina francese avrebbe dimenticato di disattivare l’app di tracciamento Strava, rendendo così pubblica la propria posizione – e con essa quella della portaerei e nave ammiraglia della flotta francese nel Mediterraneo. A rivelarlo è un’inchiesta del quotidiano «Le Monde», nel pieno del conflitto con l’Iran.

L’ufficiale aveva postato sul proprio profilo pubblico un allenamento di corsa della durata di 36 minuti. L’app, utilizzata da circa 120 milioni di persone, consente a corridori e ciclisti di registrare e condividere online le proprie attività sportive.

Secondo i dati analizzati da «Le Monde», il 13 marzo intorno alle 10.30 il militare ha registrato con il proprio smartwatch una corsa di oltre 7 chilometri, svolta sul ponte della nave, lungo circa 260 metri. Le informazioni raccolte indicano che la portaerei si trovava a nord-ovest di Cipro, a circa 100 chilometri dalle coste turche.

Rotta tracciabile per settimane

L’episodio non sarebbe isolato. Attraverso il profilo Strava, accessibile pubblicamente, è stato possibile ricostruire per settimane gli spostamenti della portaerei francese «Charles de Gaulle».

Le attività registrate collocano la nave a fine febbraio al largo della penisola del Cotentin, successivamente per un breve periodo a Copenaghen e, a metà marzo, nuovamente nel Mediterraneo orientale, a nord-ovest di Cipro.

Proprio quest’ultima posizione sarebbe stata verificata da Le Monde anche tramite immagini satellitari rese disponibili poco dopo. In queste immagini, la portaerei – lunga 262 metri – risulta chiaramente visibile e la sua posizione coincide in larga parte con la traccia GPS registrata dal marinaio. Sul profilo Strava compaiono infatti più volte percorsi circolari tracciati in mezzo al mare.

Un rischio concreto per la sicurezza

Secondo il quotidiano transalpino, insieme alla portaerei si trovano nella regione almeno altre tre navi da guerra francesi e una nave di rifornimento. Intanto, la Francia sta già pianificando la costruzione di una nuova mega-portaerei.

L’operazione è stata ordinata personalmente dal presidente Emmanuel Macron il 3 marzo. In quel momento, l’unica portaerei francese era impegnata in esercitazioni NATO nel Mar Baltico, dove avrebbe dovuto restare fino a maggio. Il 6 marzo è stato poi annunciato che la nave avrebbe attraversato lo stretto di Gibilterra.

La missione della «Charles de Gaulle» non è classificata come strettamente segreta. La diffusione di dati di posizione così precisi, però, rappresenta un rischio significativo. L’Iran e i suoi alleati, tra cui il movimento libanese Hezbollah, hanno più volte lanciato missili contro basi militari occidentali.

Due installazioni francesi sono già state colpite in questo contesto: un soldato è morto e altri sei sono rimasti feriti. Al momento dell’allenamento registrato sul ponte, l’offensiva condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran era in corso da circa due settimane.