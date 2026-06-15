Sul prato della Casa BiancaPugni, complotti e sponsor: ecco 6 elementi bizzarri dello show UFC per il compleanno di Trump
Philipp Dahm
15.6.2026
Le immagini dall'evento «UFC Freedom 250» nel giorno del compleanno di Donald Trump
15.06.2026
Si era parlato molto dell’incontro di combattimento a pieno contatto sul prato della Casa Bianca. Ieri, le star dell’UFC sono passate dalle parole ai fatti, anzi ai pugni. Il giorno dopo, l’evento lascia il mal di testa non solo ai protagonisti, e per ragioni molto diverse.
Philipp Dahm
15.06.2026, 17:00
15.06.2026, 18:10
Philipp Dahm
Hai fretta? blue News riassume per te
Un evento UFC sul prato della Casa Bianca ha trasformato il compleanno di Donald Trump e il Flag Day in uno spettacolo politico-mediatico fuori dall’ordinario.
La serata ha sollevato polemiche per il luogo scelto, gli sponsor coinvolti e la commistione tra affari, politica e intrattenimento.
Al centro dell’operazione c’è anche il rapporto di lunga data tra Trump e il presidente dell’UFC Dana White, da cui entrambi sembrano trarre vantaggio.
L’atmosfera è stata segnata da provocazioni e messaggi politici, compresa una frase complottista pronunciata dal lottatore Josh Hokit su Michelle Obama.
A far discutere sono stati anche presunti messaggi attribuiti a Eric Trump, poi smentiti, su informazioni riservate legate agli incontri.
La serata appare infine come una possibile manovra di distrazione da dossier scomodi per Trump, tra cui Israele, l’Iran e il caso Epstein.
In ogni caso, sul prato della Casa Bianca era prevista una festa. Dove di solito si tengono banchetti di Stato o, a Pasqua, i bambini partecipano alla tradizionale caccia alle uova, ieri sono volati colpi durissimi: i lottatori della Ultimate Fighting Championship, l’UFC, si sono affrontati in un’arena dal nome già piuttosto evocativo, «The Claw», cioè «l’artiglio».
Sette incontri si sono disputati in questa cornice insolita. La serata UFC ha inaugurato una serie di celebrazioni che culmineranno il 4 luglio con il 250esimo anniversario degli Stati Uniti.
Domenica, a Washington, erano presenti star come Dwayne «The Rock» Johnson e Adam Sandler. NewsNation aveva promesso «i fuochi d’artificio più grandi e spettacolari di sempre».
Su quest’ultimo punto, però, la promessa non è stata mantenuta. Che cosa resta davvero dello spettacolo di combattimento in gabbia? Ecco sei elementi per capirlo.
Lo scontro prima dello scontro
I contrari all’evento sostengono che un incontro UFC non abbia nulla a che fare con la Casa Bianca.
A rappresentarli c’era un piccolo gruppo di manifestanti che ha espresso il proprio dissenso a Washington scandendo, con voci piuttosto esili: «Quale prato? Il nostro prato! Quale casa? La nostra casa!».
⚖️✊ Protesters with paper mache Trump admin officials chant “Whose lawn!? Our lawn!” outside of the White House, where a UFC fight is set to take place on the lawn this evening. @FordFischer
Dall’altra parte c’è una donna che si fa chiamare Savannah Mae West.
«Sono Savannah, una ragazza normalissima del Midwest che crede ancora in Dio, nella famiglia e nel sogno americano», scrive presentandosi su X.
Ha anche uno shop online, dove vende per esempio il poster «ufficiale» di USA 250, del quale lei stessa è il soggetto, in una posa decisamente patriottica.
Anche West ha un’opinione sul combattimento in gabbia alla Casa Bianca: i liberal piagnucolosi dovrebbero smetterla di fare tante storie.
A sostegno della sua tesi ha pubblicato un video generato con l’intelligenza artificiale in cui la giovane americana combatte contro una donna grassa, che dovrebbe rappresentare la sinistra.
West invita anche i suoi avversari a commentare: sarebbe un peccato, dopotutto, se una provocazione del genere venisse semplicemente ignorata.
What I want to do to all the liberal snowflakes crying on the timeline today... 🤫 (Grok isn't perfect but the spirit is 100% there lol) Happy Birthday to President Trump, Happy Flag Day, and let’s go UFC fight night! Cry more in my replies liberals, I'll be waiting. 🇺🇸🦅🥊🔥 pic.twitter.com/21TVoTT5BW
Sui gusti, si sa, non si discute. Ognuno potrà quindi decidere da sé che cosa pensare della pubblicità mostrata nel giorno del «Flag Day», nonché del compleanno di Trump, davanti alla Casa Bianca.
C’era per esempio Monster, il produttore di energy drink, ben in vista. Sul prato della Casa Bianca è stata pubblicizzata anche la birra americana Bud Light. A completare il quadro, Crypto.com e la piattaforma di scommesse Polymarket.
An advertisement for Trump's crypto coin plays mid-broadcast during coverage of the White House UFC fight
L’ex lottatore Daniel Cormier ha pubblicato su X un contenuto che nel frattempo ha cancellato.
Nel post mostrava una conversazione privata su X proveniente da un account intestato a Eric Trump.
Nella chat, il presunto figlio del presidente chiedeva informazioni riservate sui lottatori, su chi avrebbe potuto vincere e se uno degli incontri fosse truccato.
Cormier prendeva le distanze, spiegando di non poter scommettere e assicurando che tutto si sarebbe svolto in modo regolare.
MAJOR BREAKING: In a now deleted post by former MMA fighter Daniel Cormier, he posted screenshots of Eric Trump trying to get an insider scoop on whether any of the MMA fights at the White House are rigged so that he could try and illegally make money off of them..
«Probabilmente riceverò molte critiche per aver portato tutto questo alla luce, ma mi rifiuto di restare in silenzio», scriveva Cormier nel post, oggi non più rintracciabile.
Ma Internet non dimentica: gli screenshot hanno iniziato rapidamente a circolare.
Il figlio del presidente ha smentito su X. «Non ho mai scritto a Cormier», ha assicurato il 42enne. In un altro post ha sostenuto che la conversazione sarebbe stata generata con l’intelligenza artificiale.
Il fatto che Cormier abbia cancellato il post, secondo Eric Trump, confermerebbe che l’intera vicenda è inventata.
Vale naturalmente il principio della presunzione d’innocenza. Ma il clamore suscitato da questi post mostra anche un’altra cosa: ormai molti americani ritengono plausibile quasi qualsiasi cosa quando si tratta di Donald Trump, della sua famiglia e della possibilità di trarre profitto economico dalla presidenza.
Solo una distrazione?
Donald Trump sostiene che il combattimento in gabbia non fosse un evento politico.
I fatti, però, raccontano altro.
Il lottatore UFC Sean Strickland ha affermato di essere stato escluso dall’evento perché aveva criticato da un lato Israele e dall’altro Trump sul caso Epstein.
Anti-Zionist Sean Strickland just got SWARMED by cops, hauled away after sneaking into the UFC WH event🇺🇸
Strickland si è comunque presentato davanti alla Casa Bianca ed è stato rapidamente allontanato dalla polizia. Il campione dei pesi medi non è però stato arrestato, hanno precisato le autorità: sarebbe stato portato via per la sua stessa sicurezza.
Sean Strickland thrown out by Secret Service at UFC WH event
We are a occupied nation. Israel owns our government especially our president. "To learn who rules over you simply find out who you can't criticize". UFC champ gets arrested trying to attend the event all because he criticized Israel.
In effetti, ci sono diversi temi dai quali il presidente, nel giorno del suo 80esimo compleanno, potrebbe voler distogliere l’attenzione.
Tra questi ci sono i rapporti con Israele, sullo sfondo della guerra in Iran, e il caso Jeffrey Epstein.
So it's obvious Trump wanted an Iran deal done on his big-boy birthday, and he wanted it done before his UFC fight and bouncy house party starts. It never mattered whether there was an actual deal or Iran agreed or Israel agreed. He was going to announce a deal. We should not assume this is real.