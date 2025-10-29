Può un socialista nato in Africa governare la città più ricca del mondo?

Zohran Mamdani hält letzte Wahlkampf-Rede In New York steht eine Wahl mit Signalwirkung bevor: Der linke Shootingstar Zohran Mamdani könnte das politische Establishment der Stadt erschüttern. Die Nervosität in der Finanzwelt ist riesig. 27.10.2025

A New York è imminente un'elezione di grande effetto: l'astro nascente della sinistra Zohran Mamdani potrebbe scuotere l'establishment politico della città. Il mondo finanziario è molto nervoso.

Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te A New York sta per svolgersi una delle elezioni di sindaco più interessanti degli ultimi anni: il 34enne politico di sinistra Zohran Mamdani sta sfidando l'establishment democratico ed è in netto vantaggio nei sondaggi.

Sta ottenendo punti con richieste sociali radicali come il blocco degli affitti, l'assistenza gratuita ai bambini e gli autobus gratuiti, proprio nel cuore del capitalismo.

Il suo avversario, l'ex governatore Andrew Cuomo, sta lottando per una rimonta politica dopo gli scandali e i milioni del mondo finanziario. Mostra di più

Martedì prossimo New York affronterà quella che probabilmente è l'elezione più emozionante dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Circa cinque milioni di elettori saranno infatti chiamati a eleggere un nuovo sindaco.

È probabile che si tratti di un'elezione graffiante perché non si tratta di un semplice duello tra un democratico e un repubblicano.

Il motivo è il nuovo arrivato Zohran Mamdani. Il 34enne ha fatto scalpore in estate quando ha sconfitto l'ex governatore Andrew Cuomo nella competizione interna al partito.

Potere d'acquisto e dignità: la promessa elettorale principale di Mamdani

Mamdani ha sorpreso con un programma decisamente di sinistra e questo nella capitale non ufficiale del capitalismo.

Il suo tema centrale? Il potere d'acquisto della popolazione attiva. In una città che ospita grandi banche come JPMorgan Chase e Goldman Sachs e dove le borse NYSE e Nasdaq dettano il ritmo dell'economia globale, sempre più persone si lamentano per l'aumento degli affitti e dei prezzi dei generi alimentari.

La risposta del politico? Un rigido blocco degli affitti, autobus gratuiti e assistenza all'infanzia gratuita.

Zohran Mamdani ha annunciato la sua candidatura circa un anno fa: allora era un personaggio sconosciuto, oggi tutta New York lo conosce. Foto: Keystone

Nel fine settimana, il giovane politico ha ribadito le sue richieste. Si candida con la promessa di riportare la «dignità»: «Nessun newyorkese dovrebbe rinunciare a qualcosa di cui ha bisogno per sopravvivere per motivi finanziari».

Il suo credo: «Il compito del governo è garantire la dignità. Dignità, amici miei, è un'altra parola per dire libertà».

E così ha ovviamente toccato un nervo scoperto. Non solo sta mobilitando molti giovani, ma anche gli elettori che hanno votato per l'autoritario repubblicano Donald Trump alle ultime elezioni presidenziali.

Mamdani ha ottenuto il sostegno del Congresso degli Stati Uniti: domenica il senatore del Vermont Bernie Sanders e la deputata Alexandria Ocasio-Cortez hanno partecipato a uno degli eventi della sua campagna. Immagine: Keystone

All'interno dei democratici, tuttavia, l'ascesa del nativo di Kampala, in Uganda, sta causando disordini. L'establishment del partito - i potenti funzionari e i donatori - sperava di arrivare alle elezioni con Andrew Cuomo.

Ma la strategia è fallita: ha sottovalutato le preoccupazioni per il calo del potere d'acquisto ed è rimasto politicamente macchiato dopo gli scandali di molestie sessuali e cattiva condotta durante la pandemia.

Ciononostante, Cuomo non ha ammesso la sconfitta. Dopo aver perso nelle elezioni interne al partito, si è candidato come indipendente e i grandi donatori hanno continuato a sostenerlo.

Secondo i registri ufficiali, il governatore di New York ha raccolto oltre 5,3 milioni di dollari da circa 10'000 donazioni individuali (con una media di 514 dollari).

Tra i sostenitori figurano numerosi investitori immobiliari e dipendenti di aziende svizzere come UBS e Novartis. A questi si aggiungono gli oltre 25 milioni di dollari del comitato elettorale «Fix the City», finanziato da gestori di hedge fund.

In confronto, Mamdani ha ricevuto circa 54'000 donazioni (media: 74 dollari) per un totale di quasi quattro milioni di dollari. Ed è comunque sorprendente che anche lui stia attirando alcune grandi donazioni.

Il repubblicano Curtis Sliwa sorprende

Secondo i sondaggi, tuttavia, è improbabile che il denaro sia il fattore decisivo: il giovane politico è in netto vantaggio in tutti i sondaggi dall'estate. Anche gli ultimi dibattiti televisivi hanno fatto poco per cambiare la situazione.

Nonostante un budget enorme, Cuomo è riuscito a malapena a convincere, mentre il terzo candidato, Curtis Sliwa dei repubblicani, si è presentato in modo sorprendentemente forte.

Finora Sliwa ha dimostrato di essere un uomo con i piedi per terra e vicino alla gente, il che non è una sorpresa per nessuno.

Il 71enne ha fondato i «Guardian Angels» più di 40 anni fa, una sorta di pattuglia di cittadini che negli anni '80 manteneva l'ordine, senza l'uso di armi, nei quartieri in cui regnava la criminalità.

Il suo movimento si è rapidamente diffuso a livello internazionale e qualche anno fa c'erano «Angeli custodi» anche in Svizzera.

Pur essendo repubblicano, Sliwa prende chiaramente le distanze dalla retorica autoritaria di Trump. Si sta posizionando come un'alternativa urbana e di classe media, tra il corso di sinistra di Mamdani e la vicinanza di Cuomo agli interessi del capitale.

Il candidato indipendente Andrew Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa KEYSTONE

Elezioni a New York: resa dei conti il 4 novembre

Tuttavia, i sondaggi mostrano anche che, anche se uno degli avversari di Mamdani dovesse ritirarsi, i due insieme avrebbero poche possibilità di raggiungerlo.

Non c'è quindi da stupirsi che il 34enne si sia detto fiducioso della vittoria nel fine settimana: «Trionferemo sugli oligarchi e restituiremo dignità alle nostre vite».

Cuomo, invece, è combattivo: «Vinceremo queste elezioni! Non solo per noi stessi, non solo per le nostre famiglie, ma per la nostra città, il nostro Stato e il nostro Paese».

La decisione sarà presa martedì 4 novembre. I seggi chiuderanno alle 3 del mattino, ora svizzera, di mercoledì notte.