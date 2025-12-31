  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Putin ai soldati: «Crediamo in voi e nella nostra vittoria»

SDA

31.12.2025 - 14:13

Il presidente russo Vladimir Putin
Il presidente russo Vladimir Putin
Keystone

Il presidente russo, Vladimir Putin, nel messaggio augurale di Capodanno indirizzato ai cittadini si è rivolto in particolare ai soldati russi.

Keystone-SDA

31.12.2025, 14:13

31.12.2025, 14:24

«Mi congratulo con tutti i nostri soldati e comandanti per l'imminente Capodanno. Crediamo in voi e nella nostra vittoria», ha detto Putin.

«Milioni di persone in tutta la Russia, ve lo assicuro, sono con voi in questa notte di Capodanno. Vi pensano, provano empatia per voi, sperano in voi. Siamo uniti nel nostro amore sincero, disinteressato e devoto per la Russia», ha dichiarato inoltre il presidente russo.

«Certo, ognuno di noi ha il proprio destino personale, speciale e unico, ma è inseparabile dal destino della nostra patria», ha detto Putin, citato dall'emittente Vesti. Il presidente ha osservato che la forza dell'unità del popolo russo «determina la sovranità e la sicurezza della patria, il suo sviluppo, il suo futuro».

