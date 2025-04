Il presidente russo Vladimir Putin in una foto scattata di recente. sda

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua per Pasqua durante un incontro con il capo di stato maggiore delle forze armate Valery Gerasimov, lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Keystone-SDA SDA

«Sulla base di considerazioni umanitarie, dalle ore 18:00 di sabato (le 17:00 in Svizzera) alla mezzanotte di domenica (le 23:00 in Svizzera), la parte russa dichiara una tregua pasquale. Ordino la cessazione di tutte le azioni militari per questo periodo», ha dichiarato il presidente russo.

Dopo la conquista di Oleshnya

Poco prima che Vladimir Putin indicesse la tregua, la Russia aveva dichiarato di aver riconquistato il penultimo villaggio ancora sotto il controllo ucraino nella sua regione di confine di Kursk, dove le forze di Kiev hanno lanciato un'offensiva ad agosto scorso, perdendo però terreno nelle ultime settimane.

«Durante le operazioni offensive, unità del Gruppo Truppe Settentrionali hanno liberato il villaggio di Oleshnya», ha dichiarato il ministero della Difesa russo su Telegram. Ora solo un altro villaggio, Gornal, rimane sotto il controllo ucraino.

Smentite sul consenso ucraino al piano degli Usa

Intanto, il ministero della Difesa ucraino ha smentito le notizie secondo cui Kiev sarebbe d'accordo «al 90%» con il piano di pace di Trump presentato a Parigi, come sostenuto dal New York Post.

In una dichiarazione a Sky News, il ministero ucraino ha affermato di «non prendere decisioni politiche», e pertanto di non poter effettuare «valutazioni percentuali».