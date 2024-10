Nei campi di prigionia ucraini, molti stranieri che hanno dovuto combattere per la Russia non sanno cosa accadrà loro in seguito. Keystone

L'esercito russo sta usando metodi subdoli per arruolare stranieri nella guerra di aggressione contro l'Ucraina. Le persone coinvolte raccontano come sono state costrette a servire in prima linea e come si sono vendicate.

Sono stati attirati al fronte con trucchi perfidi e sono sopravvissuti a malapena al loro impiego nell'esercito di Vladimir Putin: tre stranieri reclutati dal Cremlino raccontano a «The Economist» i metodi sporchi usati per arruolarli, e perché ora sono bloccati in un campo di prigionia ucraino per un periodo di tempo indefinito.

Gli uomini, che non vogliono essere nominati, provengono da Brasile, Slovacchia e Nepal. Nessuno di loro si è recato al fronte in Ucraina volontariamente: sono stati ingannati e minacciati. I metodi utilizzati dalle autorità russe sono simili in tutti e tre i casi.

Le dichiarazioni dei tre uomini sono coerenti: è stato loro assicurato che non avrebbero dovuto prestare servizio attivo al fronte se avessero firmato un contratto con l'esercito russo.

I reporter non sono stati in grado di verificare in modo indipendente le dichiarazioni, ma ci sono state ripetute segnalazioni di casi simili dall'inizio della guerra.

«Se fuggite, sarete arrestati o fucilati»

Le autorità russe hanno adattato la procedura specifica in base alle dichiarazioni delle persone colpite. Al nepalese, che sostiene di essersi arruolato nell'esercito in condizioni di indigenza e disperazione dopo una rapina, è stato detto che sarebbe stato impiegato come medico.

Lo slovacco si è arruolato perché sognava di vivere in Siberia. Avrebbe dovuto scavare trincee e costruire bunker: «Ma era una stronzata: ci hanno mentito». Poco tempo dopo, l'uomo era al fronte e vagava in un campo minato dopo un attacco ucraino prima di essere catturato.

Invece il brasiliano, specialista di software, aveva accettato un'offerta di lavoro a Mosca. Solo quando è arrivato sul posto ha scoperto che l'azienda lavorava per l'esercito. Doveva allenarsi a pilotare i droni, e alla fine è stato mandato al fronte, accompagnato da una minaccia: «Se provi a scappare, sarai arrestato o fucilato».

Molti prigionieri di guerra non hanno un posto dove andare

Storie come quelle dei tre uomini non sono uniche. L'Ucraina non fornisce cifre specifiche: probabilmente ci sono così tanti combattenti stranieri nei campi per prigionieri di guerra che stanno diventando un peso per Kiev, riporta il settimanale.

Nessuno li rivuole indietro. Sicuramente non la Russia, ma nemmeno le autorità dei loro Paesi d'origine mostrano interesse, ha dichiarato Vitalii Matvyenko.

Il portavoce dell'autorità responsabile per i prigionieri di guerra a Kiev ha aggiunto che per la maggior parte degli uomini era illegale combattere in conflitti esteri. Se dovessero tornare a casa, molto probabilmente finirebbero in prigione.

Il fatto di essere stati costretti a combattere per l'esercito di Putin e di essere stati bruciati al fronte ha portato molti uomini alla disperazione.

Un combattente riferisce di essere talmente arrabbiato da aver rivelato ai servizi segreti ucraini la posizione di 50 postazioni russe dopo la sua cattura: «Grazie a me, le forze ucraine hanno ucciso tutta la mia unità di 20 uomini».