Il presidente russo Vladimir Putin (al centro) risponde alle domande dei media riguardo l'accordo sul grano, giovedì 13 luglio a Mosca. AP

La Russia, come aveva minacciato, sospenderà l'accordo sul grano con l'Ucraina. Secondo l'ONU, si tratta di una mossa che potrebbe avere conseguenze disastrose per alcune popolazioni. Ecco le risposte alle domande più importanti.

Hai fretta? blue News riassume per te: La Russia interromperà l'accordo per il trasporto di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Scadrà lunedì sera alle 23.00 (ora svizzera).

Il Cremlino ripristinerà l'accordo se le sanzioni occidentali verranno alleggerite.

Secondo l'ONU, l'accordo è molto importante. Le esportazioni dall'Ucraina, soprattutto quelle verso le popolazioni dell'Africa orientale, possono essere una questione di vita o di morte. Mostra di più

Un anno fa la Russia e l'Ucraina erano riuscite a raggiungere un accordo sul grano. Era stato celebrato come una svolta diplomatica: è stata la fine di un blocco delle esportazioni ucraine via mare durato mesi. Da allora Kiev ha potuto nuovamente trasportare mais, grano, colza e altri prodotti agricoli attraverso il Mar Nero.

L'accordo deve essere prorogato regolarmente e quindi c'era preoccupazione per il suo futuro. Il 17 luglio, alle 23.00 (ora dell'Europa centrale), sarà sospeso. La decisione è stata annunciata lunedì dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

La Russia ha già utilizzato più volte il blocco marittimo dei porti ucraini del Mar Nero come strumento di pressione politica. Ora il Cremlino insiste sul fatto che tutte le richieste russe devono essere esaudite: «Estenderemo l'accordo nel momento in cui le promesse che ci sono state fatte saranno soddisfatte», ha dichiarato la scorsa settimana il presidente Vladimir Putin.

Domenica, l'ultima nave, il cargo «TQ Samsun», è partita dal porto di Odessa. Secondo le Nazioni Unite, trasporta più di 15.000 tonnellate di semi di colza.

Senza un'intesa, la sicurezza alimentare delle popolazioni delle regioni più povere del mondo è a rischio: secondo i dati delle Nazioni Unite, grazie all'accordo dall'agosto 2022 l'Ucraina ha esportato circa 32,5 milioni di tonnellate di prodotti agricoli in un totale di 45 Paesi.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres parla di un «accordo significativo» e si appella alle parti in conflitto affinché facciano «tutto il possibile» per ottenere una proroga. Apparentemente senza successo.

Cosa chiede la Russia?

Mosca chiede l'alleggerimento delle sanzioni occidentali, che ostacolerebbero le esportazioni russe di agar e fertilizzanti. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha recentemente ribadito, in particolare, la necessità di rendere possibile la ripresa delle esportazioni russe di ammoniaca.

L'ammoniaca è un gas tossico, ma viene anche trasformata in fertilizzante. La Russia è uno dei maggiori produttori ed esportatori al mondo. Un gasdotto che si estende da Togliatti al porto ucraino di Odessa, già costruito in epoca sovietica, è stato interrotto dopo l'inizio della guerra, si parla anche di sabotaggio. La Russia vuole che la nuova messa in funzione dell'oleodotto diventi parte dell'accordo sul grano.

Mosca chiede anche l'alleggerimento delle sanzioni contro la Banca Agricola Russa, di proprietà statale, che attualmente non può più svolgere la sua attività. Tuttavia, questo richiederebbe il consenso degli Stati dell'UE.

Cosa dice l'Ucraina?

Da parte sua, l'Ucraina accusa la Russia di ritardare di molto le ispezioni concordate sulle navi mercantili, bloccando così le esportazioni.

Ricordiamo che l'accordo è stato raggiunto con la mediazione della Turchia e delle Nazioni Unite. Una parte di esso prevede che le navi da carico vengano ispezionate in Turchia, per assicurarsi che vengano trasportati solo grano e fertilizzanti e non, ad esempio, armi. Ai controlli partecipano ispettori ucraini, russi, dell'ONU e turchi.

Secondo Kiev, di recente circa 30 navi con 1,4 milioni di tonnellate di grano a bordo erano in attesa all'ingresso del Bosforo perché le ispezioni erano state sospese.

La nave da carico «Razoni» è stata la prima a salpare dal porto di Odessa dopo la conclusione dell'accordo sul grano il 3 agosto 2022. A bordo c'erano oltre 26.000 tonnellate di grano. EPA

Quanto è importante l'accordo?

Per l'Ucraina, ma anche per la Russia, l'accordo rappresenta un importante fattore economico: prima della guerra, entrambi i Paesi erano tra i maggiori produttori di cereali al mondo. In gioco ci sono quindi miliardi, di cui Kiev ha urgente bisogno, soprattutto in tempo di guerra.

Per gli abitanti di molti altri Paesi, l'accordo è una questione di vita o di morte. Lo dicono le Nazioni Unite. In sette Paesi dell'Africa orientale, a causa della siccità, che in alcuni casi dura da decenni, 60 milioni di persone non sanno sempre da dove proverrà il loro prossimo pasto.

«Se l'Iniziativa sui cereali non verrà prorogata, l'Africa orientale sarà colpita molto duramente», ha avvertito alla fine di giugno Dominique Ferretti dell'Ufficio per gli aiuti d'emergenza del Programma alimentare mondiale (PAM).

Il grano arriva davvero alle persone giuste?

La Russia accusa l'Occidente di consegnare la maggior parte delle esportazioni di grano dall'Ucraina a «Paesi ben nutriti» invece che a Paesi bisognosi in Asia o in Africa.

La Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha controbattuto in un rapporto di marzo che le esportazioni di mais sono state suddivise quasi equamente tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, rispettivamente al 51% e al 49%. Per quanto riguarda le esportazioni di grano, la maggior parte è stata destinata ai Paesi in via di sviluppo (65%).

«Molti Paesi in via di sviluppo e meno sviluppati fanno affidamento su questo cereale per fornire cibo a prezzi accessibili alle loro popolazioni», conclude l'UNCTAD.

Tuttavia, invece di 15 Paesi, come avveniva prima della guerra, ne sono stati riforniti solo nove. Per esempio, le esportazioni verso Mauritania, Mozambico e Myanmar sono state interrotte, critica l'economista dell'UNCTAD Carlos Razo. E contesta anche un'altra critica spesso espressa: «Il grano necessario per combattere la fame nei Paesi più poveri non è andato in Cina».

Cosa succederà dopo il fallimento dell'accordo?

Questo è ancora da vedere. Ma il trasporto di grano via mare probabilmente si bloccherebbe di nuovo, anche perché, a causa della guerra nel Mar Nero, la sicurezza delle navi da carico non è più garantita. Di recente, il numero di queste imbarcazioni è già diminuito, segno di crescenti preoccupazioni per la sicurezza. Potrebbero anche essere posate nuove mine marine.

Putin ha già chiarito che la Russia non ha fretta di estendere l'accordo: è disposta ad aspettare il tempo necessario. La procedura praticata da circa un anno, secondo la quale prima si proroga l'intesa e poi si mantengono le promesse, non conviene più a Mosca. L'Occidente ha avuto un anno di tempo per alleggerire le sanzioni.

