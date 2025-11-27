GuerraPutin: «Cessate il fuoco se gli ucraini si ritirano dal Donbass»
27.11.2025 - 15:18
La Russia cesserà le ostilità quando le truppe ucraine si saranno ritirate dal Donbass, altrimenti Mosca raggiungerà i suoi obiettivi con mezzi militari. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato da Interfax.
Riguardo alla confisca di capitali russi congelati in Europa a beneficio dell'Ucraina, Putin la ha definita «un furto», e la Russia sta preparando un «pacchetto di risposte» se ciò avverrà.