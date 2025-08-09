Putin costruisce e vende appartamenti con vista mare sopra le macerie in Ucraina

Sfollati dimenticatiPutin costruisce e vende appartamenti con vista mare sopra le macerie in Ucraina
Sven Ziegler
9.8.2025
Il Cremlino sta facendo costruire nuovi appartamenti nella devastata città ucraina di Mariupol, con vista sul mare, ma saranno destinati solamente ai russi. Per gli ucraini sfollati non c'è nemmeno la speranza di tornare.
Hai fretta? blue News riassume per te
La Russia sta vendendo appartamenti di nuova costruzione a Mariupol, in Ucraina, ma esclusivamente a cittadini russi.
I proprietari ucraini originari sono ufficialmente considerati «scomparsi» o non hanno alcun diritto di reclamare.
Le condizioni favorevoli sono volte a incoraggiare i russi a stabilirsi nella città occupata e a promuovere la russificazione.
Gli ex proprietari ucraini, invece, non hanno diritto al ritorno o al risarcimento. Molti degli ex appartamenti sono stati dichiarati sommariamente «senza proprietario», perché i proprietari sono morti in guerra o sono stati espulsi.
Secondo il WSJ, i ricorsi legali o le richieste di restituzione non hanno portato a nulla.
Un'ex proprietario ha dichiarato al giornale che la presunta «offerta di risarcimento» non era «sufficiente nemmeno per una tomba».
Impedito il ritorno, profitti per i seguaci di Putin
Secondo il Wall Street Journal, gli ucraini che cercano di tornare alle loro vecchie case vengono già respinti al confine o all'aeroporto.
Per la cerchia di potere di Putin, la ricostruzione è anche un affare lucrativo: i contratti di costruzione vanno a società che hanno un filo diretto con il Cremlino, mentre le vendite di proprietà riempiono le casse di guerra.
Secondo gli osservatori, l'offensiva immobiliare fa parte di una politica di russificazione mirata nei territori occupati, con l'obiettivo di sopprimere sistematicamente l'identità ucraina.