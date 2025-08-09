Putin costruisce e vende appartamenti con vista mare sopra le macerie in Ucraina

Mariupol viene attualmente ricostruita dai russi. X

Il Cremlino sta facendo costruire nuovi appartamenti nella devastata città ucraina di Mariupol, con vista sul mare, ma saranno destinati solamente ai russi. Per gli ucraini sfollati non c'è nemmeno la speranza di tornare.

Agence France-Presse, Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te La Russia sta vendendo appartamenti di nuova costruzione a Mariupol, in Ucraina, ma esclusivamente a cittadini russi.

I proprietari ucraini originari sono ufficialmente considerati «scomparsi» o non hanno alcun diritto di reclamare.

Le condizioni favorevoli sono volte a incoraggiare i russi a stabilirsi nella città occupata e a promuovere la russificazione. Mostra di più

Le macerie giacciono dove un tempo c'erano gli appartamenti. Dove un tempo vivevano famiglie ucraine, ora le agenzie immobiliari russe pubblicizzano appartamenti con vista sul mare.

L'immagine di Mariupol, un tempo fiorente città portuale ucraina, è caratterizzata da morte, sfollamento e cinica ricostruzione dopo l'attacco russo del 2022.

Come riporta il Wall Street Journal, migliaia di nuovi appartamenti sono attualmente in costruzione nella città sul mare, da parte di imprese edili con stretti legami con il Cremlino.

Circa 5'000 appartamenti in 70 edifici sono già stati completati: interi quartieri, dove un tempo vivevano famiglie ucraine, sono stati rasi al suolo e ora vengono ricostruiti.

Comperare a «condizioni speciali», ma solo per i russi

Gli appartamenti vengono venduti esclusivamente a cittadini russi, a tassi ipotecari particolarmente vantaggiosi di appena il 2%.

I depliant pubblicizzano «un'architettura maestosa», a «15 minuti dal mare». La distruzione viene banalizzata come «danni minori causati da eventi militari».

🇺🇦🇷🇺 Russia is actively rebuilding Mariupol.



The city slowly looks shiny and new again. pic.twitter.com/sABVQA69z6 — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 27, 2025

Gli ex proprietari ucraini, invece, non hanno diritto al ritorno o al risarcimento. Molti degli ex appartamenti sono stati dichiarati sommariamente «senza proprietario», perché i proprietari sono morti in guerra o sono stati espulsi.

Secondo il WSJ, i ricorsi legali o le richieste di restituzione non hanno portato a nulla.

Un'ex proprietario ha dichiarato al giornale che la presunta «offerta di risarcimento» non era «sufficiente nemmeno per una tomba».

Impedito il ritorno, profitti per i seguaci di Putin

Secondo il Wall Street Journal, gli ucraini che cercano di tornare alle loro vecchie case vengono già respinti al confine o all'aeroporto.

Per la cerchia di potere di Putin, la ricostruzione è anche un affare lucrativo: i contratti di costruzione vanno a società che hanno un filo diretto con il Cremlino, mentre le vendite di proprietà riempiono le casse di guerra.

Secondo gli osservatori, l'offensiva immobiliare fa parte di una politica di russificazione mirata nei territori occupati, con l'obiettivo di sopprimere sistematicamente l'identità ucraina.