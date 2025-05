Putin denuncia l'«impotenza» di Trump sulla guerra in Ucraina

Donald Trump come proseguirà con la Russia. Keystone

Il Cremlino ha liquidato le critiche di Donald Trump a Vladimir Putin come il risultato di un «sovraccarico emotivo»: l'ostinazione di Mosca sull'Ucraina sta spingendo il presidente americano a stringere le redini?

Hai fretta? blue News riassume per te Il 25 maggio Donald Trump ha criticato Vladimir Putin per la sua condotta in Ucraina in modo più chiaro che mai.

Il Cremlino ha liquidato il tutto come una reazione emotiva il 26 maggio.

Ora il «Wall Street Journal» riporta che il presidente americano sta prendendo in considerazione sanzioni più severe contro Mosca.

«Le azioni parlano più delle parole»: molti esperti sono scettici. Ben Hodges vede solo un modo per far agire Trump. Mostra di più

«È assolutamente impazzito», ha scritto Donald Trump a proposito di Vladimir Putin sul social Truth il 25 maggio. «Sta uccidendo un sacco di persone inutilmente, e non parlo solo di soldati».

Se il Cremlino vuole conquistare l'intera Ucraina, finirà «con la caduta della Russia», avverte il presidente americano.

La sua critica più chiara alla controparte russa fino a oggi fa seguito ai massicci attacchi aerei russi sulle città ucraine. «Credo che il presidente Trump abbia capito che Putin mentiva quando diceva di essere pronto alla pace», ritiene il suo omologo francese Emmanuel Macron.

Il Cremlino ha reagito un giorno dopo con un'alzata di spalle. «Siamo a un punto critico, che ovviamente ha molto a che fare con il sovraccarico emotivo e le reazioni emotive di tutte le persone coinvolte», ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.

In altre parole, la Casa Bianca sta esagerando. Si calmerà di nuovo.

Putin smaschera l'«impotenza» di Trump

Questo schiaffo diplomatico potrebbe avere delle conseguenze, come riporta il «Wall Street Journal»: Washington sta valutando di inasprire le sanzioni contro la Russia.

Allo stesso tempo, Trump sta anche considerando di ritirarsi dal ruolo di mediatore, continua il giornale.

«Donald si arrabbia sempre di più mentre Vladimir rivela la sua impotenza», analizza il britannico «Independent»: l'ego e l'orgoglio dell'americano ne hanno risentito dopo che una volta si era vantato di poter porre fine alla guerra «entro 24 ore».

«Lo sfogo emotivo di Trump giunge in un momento in cui sembra rendersi conto che la questione potrebbe diventare un'importante macchia sull'immagine di dealmaker che ha cercato di coltivare», ipotizza il portale d'informazione londinese.

Il fatto che attesti il desiderio di pace di Putin, che poi colpisce a sangue, mette Trump in cattiva luce.

«Le azioni parlano più delle parole»

Come sta reagendo Kiev? «Direi di sì», ha detto il deputato Oleksandr Merezhko rispondendo a una domanda di «Times Radio» se fosse incoraggiato dal cambio di rotta verbale di Trump.

«Sai, il fatto è che le azioni parlano più delle parole. Spero che non si tratti solo di una dichiarazione esagerata da parte del Presidente Trump e che seguano passi concreti».

Merezhko avverte specificamente di «migliaia di vittime civili»: «Stiamo esaurendo i missili Patriot americani». Washington potrebbe aiutare non solo con tali forniture militari, ma soprattutto imponendo sanzioni secondarie.

Il contesto: le sanzioni primarie sono poco utili, poiché gli Stati Uniti e la Russia hanno pochi scambi commerciali tra loro. Le sanzioni secondarie colpiscono individui o aziende straniere che commerciano con la Russia e, come le aziende indiane o cinesi, acquistano petrolio e gas da Mosca.

Trump attacca Putin, ma anche Zelenskyi

E ora? Le parole di avvertimento di Washington serviranno a poco, perché il Cremlino è sordo. Kiev può almeno rallegrarsi del fatto che Trump non abbia revocato le sanzioni alla Russia dell'amministrazione Biden e continui a trasmettere informazioni di intelligence.

The Donald si spingerà oltre? «No», risponde l'ex generale statunitense Ben Hodges sempre a «Times Radio», ho zero fiducia che lo farà mai».

Mosca aveva già «preso in giro» Trump in passato, dimostrando di non avere «alcun rispetto» per lui e spingendo per la guerra e lui non aveva reagito nemmeno allora.

Ciò è supportato anche dal fatto che Trump ha attaccato il presidente ucraino anche nel suo post sul social «Truth», in cui ha definito Putin «pazzo»: «Il presidente Zelensky non sta facendo alcun favore al suo Paese parlando come fa. Tutto ciò che dice crea problemi. Non mi piace e penso che dovrebbe smettere».

Hodges: «Solo la pressione del partito porterà Trump ad agire»

«Non riesco a capire. È assolutamente sconcertante: come mai [Trump] sta criticando Zelensky?», si lamenta il suo collega di partito Merezhko: «Non è stato lui. Zelensky sta dicendo la verità: non può rimanere in silenzio quando altri leader che potrebbero cambiare la situazione e aiutarci a sopravvivere ignorano i crimini di Putin».

Memorabile incontro del 28 febbraio alla Casa Bianca: (da sinistra) Volodymyr Zelensky, Donald Trump e il suo vicepresidente JD Vance. IMAGO/UPI Photo

Ben Hodges vede solo una strada che potrebbe davvero portare il presidente degli Stati Uniti a un confronto con il suo omologo russo: questo sarebbe concepibile solo se i deputati e i senatori repubblicani aumentassero la pressione sul 78enne.

I sostenitori di Trump sono divisi sul cambio di vista del presidente su Putin, titola «Newsweek»: repubblicani come il senatore Chuck Grassley, Newt Gringrich e Don Bacon chiedono un'azione più decisa contro la Russia.

Il sostenitore di Trump ed ex colonnello Douglas Macgregor, invece, chiede la fine di qualsiasi sostegno a Kiev.